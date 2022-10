Tenismena Simona Halep se confruntă cu reacții acide după ce a anunțat că va pune pe pauză parteneriatul cu Patrick Mouratoglu pentru a se recupera după operația la nas. Antrenorul francez de origine greacă a început deja să lucreze cu danezul Holger Rune. Decizia sportivei în vârstă de 31 de ani nu este privită cu ochi buni nici în străinătate, în timp ce Mouratoglu a anunțat pe pagina sa de twitter că îl va antrena pe Holger Rune, în vârstă de 19 ani.

„Simona Halep a divorțat de două ori într-o lună – fanii tenisului au reacționat după ce Patrick Mouratoglou a decis să-l antreneze pe Holger Rune în timp ce românca se recuperează”, scrie Sportskeeda.com.

„Sincer, mi se pare că Simona Halep se retrage. Nu uitați că același lucru i s-a întâmplat Serenei și chiar dacă practic a jucat două Slam-uri și două turnee WTA, a fost aproape sfârșitul pentru ea”, „Poate cineva să verifice dacă acest om s-a clonat? Practic e peste tot!”, „Îmi pare rău pentru Holger!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor preluate din presa din Statele Unite.

Patrick Mouratoglu a spus că cea care l-a încurajat să lucreze cu jucătorul danez a fost chiar Simona Halep.

„Cât timp se recuperează, Simona Halep m-a încurajat să caut o nouă colaborare. Astăzi, sunt fericit să anunț că mă voi alătura echipei lui Holger Rune. Sunt foarte entuziasmat să lucrez cu Holger. Avem o legătură specială, încă din ziua în care ne-am cunoscut, când el avea doar 13 ani”, scris acesta pe pagina sa de Twitter.

While @Simona_Halep takes time to recover, she encouraged me to seek a new collaboration.

Today, I’m pleased to announce that I’m joining @holgerrune2003’s team.

I’m really excited to start working with Holger. We’ve had a special bond since the day we met, when he was just 13. pic.twitter.com/Iv5IBG2Wko

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) October 12, 2022