Ion Țiriac privește cu pesimism spre viitorul Simonei Halep, după ce a pierdut patru meciuri de tenis și cinci disputate de când a revenit pe terenul de tenis. El crede că sportiva nu va mai putea reveni la același nivel de dinainte de scandalul de dopaj pentru a pierdut „prea mult timp și energie”.

„Simona a pierdut prea mult timp și energie cu această chestiune (n.r. – suspendarea pentru dopaj). Nu cred că va reveni la același nivel (n.r. – de dinaintea suspendării). Păcat de ea, pentru că era extrem de talentată și avea încă motivație”, a spus el pentru cei de la We Love Tennis .

Omul de afaceri crede că, odată ce a fost depistată cu Roxdustat, ea ar fi trebuit să spună, pur și simplu, că a luat suplimentul pregătit de echipa ei de la acea vreme. În schimb, ea și-a protejat colaboratorii. Fostul ei antrenor de tenis, Patrick Mouratoglou, și-a asumat responsabilitatea foarte târziu.

„Odată ce a fost depistată cu Roxadustat , ea a făcut o mare greșeală: ar fi trebuit să zică, pur și simplu, că a luat suplimentul pe care echipa i-l pregătise. În schimb, ea și-a protejat colaboratorii. Eu am încercat să o ajut, dar ea a spus: «Nimeni nu se atinge de echipa mea, eu sunt cea care a luat suplimentul.» Doar că antrenorul Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea pentru situație foarte târziu”, a adăugat omul de afaceri.

Simona Halep s-a întors în România după turneul de tenis de la Hong Kong, China. Ea este recunoscătoare că poate juca din nou, chiar dacă nu se simte în cea mai bună formă fizică. În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre sănătatea ei și despre dificultățile întâmpinate, spunând că fiecare meci pe care îl joacă acum este un bonus în cariera ei.

Vedeta a recunoscut că, deși a revenit în competiții, nu este încă la nivelul la care era obișnuită. Face greșeli pe care înainte nu le-ar fi făcut, dar nu vrea să fie prea dură cu ea însăși în ceea ce privește evoluția sa. Serviciul ei nu este la cel mai înalt standard, însă la retur se simte mai bine. Totuși, a observat că există o diferență între antrenamente și meciurile oficiale. În ciuda acestor provocări, ea rămâne optimistă.

„Tenisul meu e ok, nu mai fac greșelile pe care le făceam înainte. Fizic, pe partea de meciuri, este mult mai dificil, este diferență de la antrenament la meci. Îmi va lua ceva să mă adaptez. La retur mă descurcam și înainte și a rămas partea asta, serviciul a fost destul de slab.

Nu o să fiu foarte critică, o să merg mai departe și o să văd ce o să fac. Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată.

Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine”, a explicat ea.