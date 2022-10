Jucătoarea de tenis Simona Halep a făcut primele declarații după divorțul de Toni Iuruc. Aceasta a mărturisit că a fost mult prea dură cu ea și din această cauză nu a putut funcționa la capacitate maximă pe teren.

Aceasta a oferit primul interviu după divorțul de Toni Iuruc, însă nu presei din România, deoarece relațiile dintre campioană și reporteri nu sunt tocmai cordiale. Declarațiile au apărut pe platforma Top Court, cu care a semnat un parteneriat anul trecut.

Top Court este o firmă din Statele Unite ale Americii care oferă, în principal, antrenamente pentru fanii tenisului. Simona Halep le-a oferit urmăritorilor, la o lună de la divorț, sfaturi din propria sa experiență pe teren.

Primul său sfat pentu jucătorii de tenis a fost să nu se judece. Campioana a dezvăluit că era prea dură cu ea însăși, iar din această cauză nu dădea randament pe teren.

„Sfatul meu pentru toată lumea este: nu vă judecați singuri! Dacă vă judecați, nu veți putea da randament maxim. Îmi spuneam mie însămi că nu sunt destul de bună, că pot pierde ușor cu aceste fete dacă joc așa”, a spus Simona Halep.

„Astfel de lucruri mă apăsau în acele momente”, a mai mărturisit aceasta.

Be your own advantage.

Power through your next match with positive self talk. Enroll in @Simona_Halep‘s class and learn the key to controlling the court. 🔑 pic.twitter.com/NOHtk7CxIM

— TopCourt (@topcourt) October 12, 2022