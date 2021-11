În trecut, Lidia Buble a mituit doi agenți de la Rutieră deoarece nu dorea să treacă prin verificarea cu aparatul etilotest. Polițiștii respectivi ar fi ajuns la un acord de recunoaștere a vinei cu procurorii DIICOT. În acest moment, vinovații sunt cercetați, în continuare, sub control judiciar.

Conform surselor judiciare, cei doi polițiști, bărbat și femeie, au ales să își recunoască acțiunile în fața anchetatorilor întrucât dovezile ar fi fost de necontestat, potrivit gândul.ro. Agenții de la Rutieră au acceptat propunerea procurorului cu referire la pedeapsă și au detaliat întâmplarea.

Cum s-a întâmplat totul

Potrivit informațiilor oferite de anchetatori, în noaptea în care a trebuit să tragă mașina pe dreapta, Lidia Buble se afla singură în mașină și vorbea la telefon, pe speaker, cu un bărbat monitorizat de DIICOT într-un dosar de crimă organizată. Datorită acestui fapt, procurorii au reușit să obțină o înregistrare amănunțită a întregii convorbiri telefonice, făcând rost de toate dovezile necesare.

După ce a oprit mașina, artista nu a închis telefonul, ci a continuat să discute cu bărbatul respectiv. Din această cauză, fără să vrea, le-a oferit anchetatorilor o înregistrare detaliată a întregii discuții care a avut loc în acel moment. După ce unul dintre agenții rutieri i-a cerut să sufle în etilotest, Lidia Buble a ezitat și a întrebat persoana de la telefon ce să facă în acea situație. Bărbatul i-ar fi sugerat să refuze și să mituiască polițiștii, aceștia ar fi acceptat suma de bani propusă de artistă.

Inițial, cântăreața le-a explicat că nu are suficiente bancnote în posesie, dar are banii necesari acasă. În acel moment, polițiștii Marius M. și Elena R. au fost dispuși s-o însoțească pe aceasta până la domiciliu. Întrucât nici acasă nu avea suma satisfăcătoare de bani, Lidia Buble a luat unul dintre cardurile bancare și a mers la un bancomat.

Lidia Buble, iertată de anchetatori

În prezent, procurorii DIICOT au finalizat dosarul în care erau cercetate faptele de crimă organizată pentru care, de altfel, deschiseseră ancheta și, totodată, au întemeiat un dosar separat pentru luare și dare de mită, dar și pentru instigare la o astfel de infracțiune.

Ambele persoane mituite au fost puse la dispoziție, după ce anchetatorii au decis să-i cerceteze sub control judiciar. Deși a fost acuzată de dare de mită, Lidia Buble a scăpat de acuzații după ce a acceptat să scrie un denunț pe numele celor doi angajați ai Brigăzii de Poliție Rutieră.