Leonard Doroftei a uimit pe toată lumea! Fostul sportiv a făcut totul public: Eu nu cred …

Leonard Doroftei și soția sa, Monica, se cunosc de 30 de ani. În timp ce el a fost aproape mereu în atenția publică, soția sa a preferat să stea de-o parte.

Fostul pugilist a decis, în urmă cu trei ani, să plece împreună cu familia în Canada pentru a duce o viață mai bună, iar de atunci el se declară cel mai împlinit tată și soț.

De asemenea, el a publicat pe rețelele de socializare o declarație de dragoste pentru mama copiilor săi, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de când s-au cunoscut.

„Eu nu cred că au trecut 30 de ani, parcă ieri te-am întâlnit”, a fost mesajul fostului pugilist, alături de o fotografie cu soția sa.

Leonard Doroftei și soția sa s-au cunoscut în 1992

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când el avea 20 de ani, iar Monica Doroftei avea 16 ani. Ea s-a declarat cucerită din primul moment de veselia fostului sportiv, dar și de restul calităților pe care acesta le are.

„Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992, la mătușa lui, respectiv nașa părinților mei. Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și…mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj , iubire necondiționată și lista poate să continue”, a spus Monica Doroftei în urmă cu ceva timp.

Toată familia lui Leonard Doroftei este în Canada

Într-un interviu anterior, fostul pugilist a vorbit despre viața în Canada, dezvăluind cu ce se ocupă fiecare membru al familiei sale.

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, a mai spus acesta.