Într-un interviu acordat revistei Viva, Carmen Tănase a vorbit despre moartea soțului său și despre cum a reușit să treacă peste această tragedie.

Carmen Tănase: Nu-ți poți permite să suferi în tăcere

Actrița a menționat că, într-adevăr, este un moment extrem de greu, dar, în astfel de situații, lucrurile vin de la sine și nici nu ai timp să te gândești la ce ai putea să faci, trebuie să acționezi: „Depășești de la sine pentru că trebuie să faci. Nu-ți poți permite să suferi în tăcere, că vine un copil care-ți cere de mâncare sau îți cere bani pentru șocală, sau îți cere nu știu ce.”

„Sigur că n-a fost ușor, pentru că, în primul rând, eu cu bărbatul meu, cu Țucu, am avut o relație foarte bună, care era bazată pe… vorbeam foarte mult, că nu mai pot să zic astea cu comunicare, că mă doare capul de termenii ăștia!

Vorbeam foarte mult, ne sfătuiam foarte mult, chiar dacă ne certam, totul era constructiv, nu era nimic derizoriu, dar, dincolo de asta, m-a durut foarte tare suferința fiului meu. Asta a durut cel mai tare, pentru că el nu a înțeles de ce i se întâmplă lui asta…

Și, na, explică treaba asta! Cum să-i explici? Mamă, mai sunt și alții în situația asta? Pe el îl interesa prea puțin în clipa aia, era el atunci în nevoie.

Și atunci am încercat să suplinesc cât am putut această lipsă. Cât s-a putut, că e greu să suplinești lipsa unui părinte, dar am fost ocupată cu această treabă și nu m-a dărâmat asta, dimpotrivă, m-a făcut mai puternică, mai dârză.”, a precizat Carmen Tănase.

Carmen Tănase nu simte neapărat lipsa unui partener în acest moment

Celebra actriţă a precizat că nu simte neapărat lipsa unui partener și că este obișnuită să rezolve lucrurile de una singură, potrivit Viva.

„Eu sunt un om, în principiu, care rezolvă. Sigur că cer și ajutorul atunci când ori simt că nu mai pot, ori când situația e prea grea…

Dar am prieteni pentru asta, care întotdeauna sar și mă ajută. Nu știu dacă simt, știu să și repar, adică nu mi-aș lua un specimen pe-aici prin curte ca să repare chestii, că nu despre asta e vorba. Dacă simțeam nevoia, probabil că nu m-ar fi oprit nimic.”, a spus aceasta.

La întrebarea despre cum trebuie să fie partenerul ei de viață, actrița a răspuns că acel bărbat trebuie să fie smart, să iubească animalele și să aibă un umor ieșit din comun.