Dezvăluirea momentului despre Volodimir Zelenski! O spune chiar un apropiat al președintelui. Nu mulți știu acest lucru

Așadar, David Dodson a vorbit despre evoluția lui Volodimir Zelenski, din punctul în care era considerat un actor de succes și până în momentul în care a fost ales drept președinte al Ucrainei.

„L-am întâlnit pe Vova în 2008, la New York. Eram acolo ca să îi editez filmul. Pelicula era o coproducţie ucraineano-rusă. Mi-l amintesc pe Vova ca pe un tip ce părea foarte tânăr şi care în acelaşi timp avea ceva cu totul special. Avea atât de multă viaţă în el şi vitalitate, avea o energie cu care îi umplea pe toţi cei prezenţi într-o cameră cu el.

După ce i-am editat zece filme, i-am fost regizor în trei filme. Primul dintre aceste filme – Eight First Dates – a fost filmat la Moscova. E important de precizat acest lucru pentru că înainte de Revoluţia Demnităţii din Ucraina din 2014 Rusia era cea mai mare piaţă pentru Vova şi compania sa, Kvartal 95. Vova era un foarte iubit star de comedie.

Pentru mine Eight First Dates a fost primul film regizat, însă Vova se purta cu mine ca şi cum aş fi fost un câştigător de Oscar. Era foarte generos în ceea ce priveşte încrederea. M-a făcut să simt că are încredere în mine. Mi-a lăsat spaţiul să fac ceea ce doream, fiind în acelaşi timp un partener entuziast. Şi îi voi fi mereu recunoscător pentru asta. A fost o experienţă remarcabilă”, a spus regizorul într-un interviu acordat pentru adevarul.ro

Regizorul a subliniat diferențele dintre actorul Zelenski și președintele Zelenski

De asemenea, David Dodson a vorbit și despre personalitatea lui Zelenski atunci când era actor, comparativ cu vremurile actuale, când acesta ocupă cea mai importantă poziție din țara sa.

„Sincer să fiu, e doar o mică diferenţă între actorul Zelenski şi preşedintele Zelenski. Îl ştiu de 14 ani şi pot spune că Vova a fost mereu un om foarte integru. Ca lider al unei companii media mari (Kvartal 95), Vova a avut mereu o apreciere solidă pentru pragmatism şi logică. Şi, în acelaşi timp, ca artist, Vova nu a fost vreodată constrâns de limitări comune.

A fost mereu capabil să combine visul cu ceea ce este necesar pentru ca să facă visul să devină realitate. De exemplu, dacă eu ca regizor doream să fac ceva, iar acel lucru era poate un pic nebunesc sau scump, Vova ar fi mutat munţii ca acel lucru să se întâmple. Ca preşedinte al Ucrainei, văd aceleaşi calităţi la Vova. Îi motivează pe oamenii din jurul său să fie la superlativ, şi aşa era şi când lucram cu el pe platoul de filmare”, a completat regizorul.

Trebuie menționat că David Dodson şi Volodimir Zelenski s-au întâlnit pentru prima oară la New York în 2008, când lucrau împreună la comedia romantică „Love in the Big City”. Momentul respectiv a fost începutul unei colaborări foarte strânse ce s-a concretizat în trei filme în care David Dodson i-a fost regizor şi totodată începutul unei strânse prietenii ce durează de 14 ani. Mai mult, Dodson a fost şi regizorul „Me You He She”, ultimul film în care Volodimir Zelenski a jucat înainte de a fi ales preşedintele Ucrainei în 2019.