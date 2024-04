În cursul nopții dintre joi spre vineri, o coloană oficială a trecut prin județul Suceava. Surse apropiate acestei chestiuni au declarat pentru Digi 24 că era vorba despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta a participat, joi, la Summitul Inițiativei Celor Trei Mări. Acolo s-a întâlnit cu mai multe personalități politice importante, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis.

În urma Summit-ului, președintele ucrainean a plecat din Vilnius către Suceava.

De obicei, liderul de la Kiev se întorcea în țara sa prin Polonia. De această dată, el a ales o altă rută. Decizia scoate la iveală importanța strategică regională a țării noastre.

Oficialii au decis ca președintele Ucrainei să ajungă în țara sa prin intermediul României pentru securitatea sa.

În momentul de față, Volodimir Zelenski este cel mai bine păzit lider al lumii. Acest lucru se întâmplă deoarece este ținta lui Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a declarat de mai multe ori că dorește ca omologul său ucrainean să dispară, indiferent de modalitatea în care se întâmplă.

De asemenea, chiar președintele ucrainean a declarat de mai multe ori că a fost ținta mai multor atacuri.

Așadar, președintele ucrainean a aterizat la Suceava, apoi s-a urcat într-o mașină blindată.

El a primit ajutor de la serviciile române, care s-au ocupat de el până la ieșirea din România.

Joi, Zelenski a luat parte la Summitul Inițiativei celor Trei Mări desfășurat la Vilnius, Letonia, unde a avut întâlniri importante, printre care și cu președintele Klaus Iohannis.

Pe platforma X, șeful statului sublinia faptul că România și-a reconfirmat angajamentul ferm față de Ucraina, acoperind toate aspectele relevante.

Klaus Iohannis a scris pe X că a avut o discuție profundă cu președintele Zelenski în Vilnius, în marja summitului Iniţiativei celor Trei Mări.

El a menționat că a reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina, pe toate dimensiunile relevante, precum și hotărârea de a consolida conectivitatea regională, cooperarea transfrontalieră durabilă și securitatea energetică.

Substantive discussion with President @ZelenskyyUa in #Vilnius, on the margins of the #3SI Summit. I reiterated our firm support for Ukraine🇺🇦, on all relevant dimensions&our determination to consolidate regional connectivity, sustainable cross-border cooperation&energy security. pic.twitter.com/dnNLvVMogf

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) April 11, 2024