Știm că ar trebui să îi îmbunătățim sănătatea și să evităm să îl hrănim cu anumite substanțe chimice. Dar cât de bine este să adăugăm în el lucruri precum nisipul?

Nisipul nu este neapărat rău. Este doar o parte din ceea ce face solul eficient, iar utilizarea lui poate avea unele efecte secundare.

Gazonul nu este un teren de golf

Terenurile de golf sunt idealul suprem. Folosesc nisip ca parte a programelor lor de întreținere. Probabil, acesta este motivul pentru care cunoscătorii ocazionali ai gazonului au preluat ideea că ar trebui să facă același lucru, fără specificul modului în care terenurile de golf utilizează resursele.

Nisipul trebuie folosit doar pe gazonul rezidențial, pentru a nivela o adâncime sau pentru a proteja rădăcina expusă a copacului.

Chiar și în aceste circumstanțe, tipul de nisip pe care îl utilizați și modul în care o faceți sunt importante.

Pentru a nivela curtea, trebuie să folosești nisipul doar acolo unde este necesar și cât mai puțin posibil.

Folosirea unei greble de nivelare a gazonului va ajuta să găsiți acele locuri joase de umplut și vă va asigura un produs final, în mare parte uniform. De asemenea, puteți folosi compost fin, care va uniformiza gazonul și, de asemenea, va furniza substanțe nutritive reale înapoi în sol, oferind un substrat bun pentru semințele de gazon.

Pentru a proteja rădăcinile copacilor care sunt deasupra solului, combinați nisipul și solul într-un raport unu la unu, apoi compactați-l în jurul rădăcinii, în straturi, construind pământul în jurul rădăcinii.

Scopul este de a proteja rădăcina de pentru a nu fi deteriorată de mașina de tuns iarba, uneltele de curte, oameni, animale de companie etc. Puteți utiliza, de asemenea, compost.

Folosiți un tip de nisip greșit

Tipul de nisip pe care îl folosești este foarte important. Pe terenurile de golf, se folosește nisip special și este adesea vopsit pentru a se potrivi cu gazonul. Nu trebuie să faceți asta (și nici să utilizați coloranți, deoarece adaugă substanțe chimice la nivelul freatic).

Nisipul este făcut în mare parte din silice. Nisipul de construcție, sau nisipul maro pe care îl cumpărați, conține agregate și poate avea doar 20% silice.

Este folosit pentru a oferi structură și suport în construcție, dar acele margini zdrențuite ale particulelor, bune pentru construcție, sunt dăunătoare gazonului. Chiar și „nisipul din locurile de joacă”, filtrat și spălat, nu conține în primul rând silice.

Nisipul cumpărat din magazin poate avea, de asemenea, niveluri ridicate de sodiu și nu ar trebui să puneți pe gazon nisip sărat. Chiar și atunci când este adecvat, poate acidifica solul, așa că este bine să monitorizați pH-ul pentru a vă asigura că puteți contracara aciditatea dacă este necesar.

Nisipul poate fi util pentru tratarea infecțiilor fungice din peluze, dar gazonul de acasă nu suferă de aceleași probleme. Prin urmare, nisipul nu este cea mai eficientă modalitate de a furniza substanțe nutritive în sol – tratamentele pentru gazon sunt eficiente, iar experții vă pot ajuta cu îngrășăminte sau tratamente minerale concepute pent pentru gazonul specific.

Câteva situații în care solul nisipos poate fi util

Există o utilizare pentru solul nisipos din grădină, și anume în cazul plantației de morcovi. Unele legume au nevoie de un sol mai nisipos, mai afânat și mai aerat. Morcovii se bucură de puțină aciditate, așa că, deși trebuie să fiți atenți la nivelurile de pH din cauza sodiului, s-ar putea să beneficiați de un pat adânc, nisipos, în care morcovii să crească.

Nisipul are un avantaj secundar de a se fierbe, deoarece este siliciu, așa că atâta timp cât pH-ul este sub control, poate fi un plus pentru grădină.

O altă utilizare practică a nisipului din grădină este pentru un plus de tracțiune pe trotuare.

În timp ce nisipul ar putea conține sodiu, conține mult mai puțin decât sarea folosită frecvent pentru a topi zăpada de pe trotuar. Acea sare este dăunătoare pentru animalele de companie, pânza freatică și pentru grădină. Nisipul poate funcționa ca o alternativă rezonabilă pentru a oferi puțină tracțiune.