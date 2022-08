Ioan Mircea Pașcu i-a făcut praf pe Liviu Dragnea și pe Codrin Ștefănescu

După ce Liviu Dragnea a cerut partidului politic APP să nu îi mai folosească numele în campanii electorale și să nu se mai asocieze cu imaginea sa, secretarul acestei formațiuni politice, Codrin Ștefănescu, l-a criticat aspru pe fostul lider PSD. În prezent, relația lor este din ce în ce mai tensionată, iar Ioan Mircea Pașcu etichetează acest scandal drept „o răfuială tipic mafiotă”.

„Marii “patrioți” Dragnea și Codrin!? Despre asta vorbim! Am decis să îmi încalc regula de a nu comenta despre oameni ca Dragnea și Stefănescu, cei care au împărățit ani de-a rândul PSD-ul!? Dar porcăiala în care au intrat brusc de curând, mă obligă să îmi încalc propria regulă. Este o răfuială tipic mafiotă, cu dezvăluiri bănuite, între două personaje… “de tristă amintire”. Un spectacol gotesc, nedemn de partidul în vârful căruia au stat cocoțați atâția ani!?

Iar dacă acest Ștefanescu îndrăznește să vorbească în numele APP, pot să le spun că înjghebarea politică purtând acest nume nu avea nicio șansă nici înainte să se rupă căruța între cei doi, pentru simplul motiv că tot ce ating acești indivizi se usucă și moare instantaneu. Din cauza nocivității atingerii lor! Gata, m-am “răcorit” după trei ani de tăcere”, a scris, vineri, Ioan Mircea Pașcu, pe contul său de Facebook.

Liviu Dragnea a cerut partidului APP să nu se mai asocieze cu el. Secretarul APP l-a făcut „monstru”

Postarea s-a a fost scrisă după ce au apărut tensiuni între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu. Totul a început joia trecută, când Liviu Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie (APP) „să nu i se mai asocieze imaginea și numele în comunicatele și acțiunile partidului”.

Cererea sa a venit „în urma situațiilor juridice actuale cu care se confruntă, a hotărârilor judecătorești definitive prin care are interdicția de a fi membru al vreunui partid și de a se implica în politică”, a explicat APP.

Conducerea APP „a luat act” de cererea lui de a nu mai fi asociat cu partidul politic, declarând că „nu dorește ca în această perioadă în care dl Liviu Dragnea are restricțiile impuse de lege, să vulnerabilizeze drepturile si libertățile cetățenești ale acestuia”.

„În concluzie, Alianța Pentru Patrie așteaptă ca dl Liviu Dragnea să își rezolve problemele juridice, să se hotărască ulterior dacă dorește să mai facă politică și eventual să devină Membru APP. Ținând cont de aspectele enumerate mai sus Alianța Pentru Patrie nu va mai folosi din acest moment numele și imaginea domnului Liviu Dragnea”, a transmis formațiunea politică.

La scurt timp după aceea, secretarul APP, Codrin Ștefănescu, a postat pe contul său de Facebook un text imens în care l-a jignit și l-a criticat dur pe Liviu Dragnea.

„E timpul să va explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și “înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați!

M-am înșelat! Și asta o spun eu, răspicat și clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc și asta! I-am iertat lui Dragnea toate derapajele și toate mizeriile pe care mi le-a făcut de-a lungul anilor. Toate! Oricât de grave au fost! Alții nu-l iartă nici azi și în mod sigur au dreptate. Eu, totuși, am făcut-o”, a scris, vineri, Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.