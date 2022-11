Vestea momentului pentru toate femeile din România! Anunțul a venit chiar în această seară: Haideţi să spunem oamenilor

Sâmbătă după-amiaza, ministrul Economiei a participat la conferința PSD Vrancea, acolo unde a susținut un discurs în care a precizat că social-democrații sunt cei care au semnat un act normativ care prevede ca femeile să participe la consiliile de administrație ale companiilor de stat.

Ministrul Florin Spătaru mai spune că Ordonanța respectivă a fost semnată de către el și de către ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și de către ministrul Familiei, Gabriela Firea.

„V-aş sugera, cu puţina experienţă politică pe care o am, să vă aduceţi lângă dumneavoastră femeile şi tinerii. Pentru că acest semnal este cel pe care trebuie să-l transmitem. (…)

Haideţi să spunem oamenilor că, atunci când am conştientizat că e nevoie de femei, atunci când am conştientizat că trebuie să avem femeile alături de noi, eu, Sorin Grindeanu şi Gabi Firea am semnat acea Ordonanţă prin care am impus un procent de participare a femeilor în Consiliile de Administraţie ale companiilor.

Nu au venit liberalii, nu au venit cei de dreapta să spună că vor această participare, am venit noi, social-democraţii”, spune acesta.

PSD s-a uitat la toate elementele care susțin nația

Nu în ultimul rând, ministrul Economiei, Florin Spătaru, spune că partidul din care face parte a luat în calcul toate laturile, nu doar anumite aspecte ale societății române:

„Dacă stăm să ne uităm în urmă, aproape la un an, o să vedem, că de fapt, Partidul Social Democrat şi noi social-democraţii ne-am uitat la toate laturile, la toate elementele care duc la susţinerea acestei naţii.

Nu vorbim doar de persoane vulnerabile, nu vorbim doar de IMM-uri, nu vorbim doar de industria agricolă, dar vorbim de toată economia României, pentru că pentru asta ne-am luptat.”

Femeile ar trebui să reprezinte 30% din consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat

Anterior, ministrul Familiei, Gabriela Firea a anunțat că a fost depus un proiect de lege care prevede 30% dintre candidaţii de pe listele la alegerile locale să fie femei.

„Se prevede ca 30% dintre candidaţii de pe liste la alegerile locale să fie femei şi, de asemenea, 30% din consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat să fie femei.

De exemplu, într-un consiliu de administraţie de cinci persoane să fie minimum o doamnă şi în unul care este format din şapte membri să fie minimum două femei”, a explicat Gabriela Firea.