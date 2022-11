Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a afirmat, joi, 24 noiembrie, că probabilitatea unui black-out total în România este redusă, a relatat Antena 3 CNN.

Intreruperea de curent poate fi cauzată de furtuni mari, cum s-a întâmplat și în 2017

Arafat a subliniat faptul că întreruperea de curent poate fi condiționată de furtuni și viscole, ci nu doar din cauza războiului în Ucraina. Acesta a menționat faptul că spitalele și instituțiile critice trebuie să fie dodate cu generatoare.

„Totuși, dacă se întâmplă situații de întrerupere de curent care nu trebuie să fie neapărat din cauza războiului, poate să fie și din cauza unor furtuni mari, cum am avut în 2017 zone importante în vestul țării și în sudul țării. Deci sunt mai multe aspecte de luat în considerare. (…). Infrastructurile critice esențiale, cum ar fi spitale, diferite instituții, trebuie să aibă deja generatoare care intră imediat când se întrerupe curentul. Deci toate spitalele au acest lucru în structura lor și este obligatoriu să fie verificat, testat, funcțional, alimentat ca să intre imediat în lucru.”, a afirmat Raed Arafat pentru sursa citată.

Raed Arafat a amintit despre faptul că DSU a dotat instituțiile critice cu generatoare

Oficialul a evidențiat faptul că în ultimii ani DSU a dotat instituțiile critice cu un număr mare de generatoare, cu scopul de a evita situațiile de criză.

„Pe partea cealaltă, la nivelul protecției civile, la nivelul DSU-ului, noi ne-am dotat în ultimii ani cu un număr important de generatoare de capacitate foarte mare, gen celor care l-am folosit în vestul țării pentru câteva zile și am dus zone destul de importante alimentându-le cu curent și în sudul țării, în zona Ialomița. Pot fi puse la dispoziție imediat și conectate la transformatoarele care alimentează anumite zone unde sunt în mod deosebit instituții de importanță majoră.”, a mai spus Arafat.

Potrivit șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dacă vom avea probleme cu privire la întreruperea curentului, atunci, cel mai probabil, acestea vor fi din cauza furtunilor de zăpadă și viscolului decât din cauza situațiilor care au generat problemele acum în Republica Moldova și în Ucraina, referindu-se de războiul purtat de Rusia în Ucraina.

El a susţinut că este puţin probabil ca România să intre, întreaga ţară, într-un black-out.

“Să intre o ţară întreagă cum e România într-un black-out deodată este ceva foarte puţin probabil. Mai degrabă, dacă o să avem probleme, o să fie din cauza furtunilor de zăpadă şi viscolului şi astfel de probleme decât din cauza situaţiilor care au generat problemele acum, în Moldova şi în Ucraina, adică din cauza războiului”, a transmis Raed Arafat.

El a precizat că orice benzinărie ar trebui să aibă un generator.

“Noi am ridicat problema foarte serios că orice benzinărie trebuie să aibă un generator care să ducă măcar o parte din pompe. Şi asta a fost după ce a fost problemă în vestul ţării şi ne-am confruntat cu situaţia că maşinile care vroiau să alimenteze, benzinăriile din zonă, Lugoj, Timişoara, nu funcţionau. Şi atunci am conectat unul din generatoare pe o stradă în care exista benzinărie şi benzinăria respectivă a putut să alimenteze. În viitor, am discutat acest aspect inclusiv cu ministerele de resort, că va trebui, într-o formă sau alta, să fie obligatorie chiar la autorizare ca o benzinărie să aiba o sursă de energie de rezervă pentru că la benzinărie alimentezi şi maşinile de pompieri, alimentezi şi ambulanţele şi maşinile de poliţie şi maşinile personale pentru a se deplasa. Şi atunci nu e normal ca o benzinărie să rămână fară curent şi să spună nu pot să alimentez nicio maşină”, a adăugat Raed Arafat.