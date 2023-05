Din cauza suspendării, Simona Halep nu se poate antrena la Centrul Național de Tenis și Complexul Olimpic de la Izvorani. Din această cauză, sportiva a ales să meargă la complexul sportiv deținut de Ion Țiriac.

„Simona se antrenează la Stejarii. Acolo îi dau eu voie să se antreneze, pentru că nu trebuie să cer voie la nimeni. Ea, de bine de rău, e la sală în fiecare zi, dă cu racheta în minge şi mai vrea să joace”, a spus Ion Țiriac.

Ion Țiriac o sprijină în continuare pe Simona Halep

Simona Halep a fost văzută chiar joi antrenându-se la Stejarii Country Club, complexul sportiv din nordul Bucureștiului, care îi aparține lui Ion Țiriac.

De-a lungul timpului Simona Halep și Ion Țiriac au făcut mai multe afaceri împreună. În anul 2018, Simona Halep i-a dăruit lui Ion Țiriac un Trabant, cu autograf, o mașină ce îi lipsea din „Ţiriac Collection”.

De asemenea, Ion Țiriac a intermediat unul dintre cele mai importante contracte de sponsorizare ale Simonei Halep, cel cu Nike pentru 1,7 milioane de dolari pe an.

Simona Halep a rupt tăcerea

Recent, Simona Halep a fost în Franța acolo unde a avut un interviu cu cei de la Tennis Majors, în cadrul căruia a spus totul despre cazul suspendării sale.

„Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat. Le-am trimis în decembrie. ITF le-a refuzat și încă ne luptăm cu asta.

Întrucât ITF le-a refuzat, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal pentru a avea o audiere și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat. Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a arăta că a existat o contaminare în proba mea, dar ei au negat-o. Îi căutam în fiecare zi.

Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, 28, dar este un pas foarte fragil, pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta. Dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără a fi măcar judecată de tribunal.”, a mărturisit Simona Halep.

Clipe grele pentru Simona Halep

Mai mult, sportiva a mărturisit că întreaga perioadă a fost foarte grea pentru ea și că nu a vrut să vorbească întainte să își rezolve probelmele. Simona Halep a afirmat că nu a luat nicio substanță interzisă și că este împotriva acestora.

„Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit doar nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public

Am vrut să tac până se va rezolva cazul. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte greu. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am simțit foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigur că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta.

De aceea sunt aici astăzi. Sunt sigură că vor să știe cu adevărat ce se întâmplă. Cu bună știință, nu am luat nicio substanță interzisă. Sunt o mare susținătoare a sportului curat și am fost mereu împotriva dopajului.”, a spus Simona Halep, în cadrul unui interviu pentru Tennis Majors.