S-au aflat informații din trecutul Mariei Ciobanu pe care nimeni nu le-a știut. Cea care a dat rupt tăcerea este chiar fosta iubită a lui Ion Dolănescu. Artistul a avut o relație cu acesta în anii 1970. Ea este și femeia care i-a dăruit un băiat, pe Dragoș Dolănescu.

Margarita Valenciano a dezvăluit, într-un interviu pentru Fanatik, un moment incendiar legat de Maria Ciobanu.

„Maria Ciobanu a venit la mine la cămin cu Nicoleta Zaharia, prietena cântăreței Georgeta Anghel, să îl cunoască pe Dragoș după nașterea lui. A spus că seamănă cu Ion… I-a lăsat bani. Cred că Dragoș avea o lună sau era înainte ca el să împlinească o lună de zile. Mi se pare că de atunci ne-am mai văzut o dată, cu Ciobanca, dar nu sunt sigură. Femeie rea. Ce interes avea? Dragoș era copia lui Ion, atât la fizic, cât și la suflet. Fiul ei seamănă cu ea. Acest tip, dacă se consideră frate cu Dragoș, de ce are atâta ură față de el?”, a mai spus ea.

Trebuie spus că Ion Dolănescu are un băiat din relația cu Maria Ciobanu, pe Ionuț Dolănescu. Cu Margarita Valenciano are un alt băiat, pe Dragoș Dolănescu. Cei doi frați au fost în scandal ani de zile, iar tensiunea a explodat mai ales după moartea tatălui lor, din cauza averii.

Margarita Valenciano a susținut că pe Ion Dolănescu îl visează și acum.

În ceea ce privește relația de dragoste dintre Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, detalii s-au aflat chiar de la marea artistă.

„Îmi amintesc că prin 1968 spre 1969 Dolănescu îmi făcea curte. Dar eu eram măritată, o aveam pe Camelia, care avea doi anişori… Nu-l băgam în seamă, dar îmi plăcea cum cânta. În acea perioadă lansase câteva cântece frumoase, precum: „Nu sunt bolovani pe drum”. Îmi plăcea cum cânta, dar, de ce să nu recunosc, nu-mi plăcea că bărbat. Atunci nu mă împăcam bine cu soţul meu, tatăl Cameliei, cel de-al doilea soţ.

M-am despărţit de tatăl Leontinei care se purta foarte urât cu mine, Dumnezeu să-l odihnească, apoi, m-am căsătorit cu tatăl Cameliei, şi mi-am dat seama că acesta era foarte gelos. Mergeam la recepţii de gradul zero, la familia Ceauşescu, unde se înmânau invitaţii nominale. Nu puteam să lipsesc şi nu puteam să mergem împreună. Iar el era extrem de gelos! La Revelionul ’69 spre ’70 am cântat cu Ion Dolănescu piesa „Au, lele, vino-ncoa!” denumită şi „Hăulita”. Ne-a însurat lumea de-atunci. Se spunea că mi-am lăsat bărbatul şi m-am măritat cu Ion Dolănescu. Şi nu era aşa atunci.

După ce am început să cânt cu Ion, care s-a ţinut de capul meu vreo trei ani, treptat, prin 1971, ne-am îndrăgostit… Probabil că a fost destinul. Am divorţat, ne-am îndrăgostit, apoi ne-am căsătorit şi s-a născut un băiat, cu care mă mândresc: Ionuţ. Am rămas împreună până în 1974 când… nu ne-am mai înţeles… În 1974 ne-am despărţit. Avea Ionuţ 2 ani şi două luni. Băiatul a rămas la el. Am suferit mult!”, a dezvăluit Maria Ciobanu.”, a declarat, în trecut, Maria Ciobanu.