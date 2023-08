Adrian Alexandrov a făcut primul pas

Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt protagoniștii unei frumoase povești de dragoste și, de-a lungul anilor, au reușit să treacă cu pasiune și devotament, atât prin momentele de bucurie cât și prin cele mai dificile încercări.

Deși între ei există o diferență de vârstă considerabilă, aceasta nu a reprezentat niciodată un obstacol în relația lor, ci dimpotrivă, i-a unit și mai mult. Cuplul, care este împreună de mulți ani, a fost binecuvântat în 2018 cu nașterea adorabilei fetițe Eva Maria, eveniment care a avut loc pe data de 20 septembrie 2018, într-o maternitate din Costa Rica.

Cei doi s-au cunoscut în 2016 și, cu toate că inițial nu au interacționat prea mult, Adrian Alexandrov a făcut primul pas și a ales să ofere Elenei Udrea cartea sa de vizită și să o invite la o cafea.

Elena Udrea, aflată atunci într-un moment de tranziție după o relație anterioară, a acceptat totuși propunerea lui Adrian Alexandrov. Cu inima deschisă, ea s-a prezentat la întâlnirea ce avea să-i schimbe cursul vieții alături de bărbatul care avea să-i devină partener de nădejde pe termen lung.

Adrian Alexandrov a absolvit London Academy of Media Film and TV Presenter. El a fost de-a lungul timpul prezent și în lumea modei, lucrând inclusiv pe podiumul de modă pentru Cătălin Botezatu.

Mai apoi a fost stewart, iar în momentul de față partenerul Elenei Udrea are un business în domeniul imobiliar.

Vârsta nu este un impediment

Ulterior, când relația lor a fost făcută publică, au apărut însă și primii cârcotași, iar multe dintre discuții s-au axat pe diferența semnificativă de vârstă dintre cei doi. Născută pe 26 decembrie 1973, Elena Udrea are în prezent 49 de ani, iar partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov, născut pe 5 februarie 1987, are 36 de ani, între ei fiind astfel o diferență de vârstă de 13 ani.

Cu toate acestea, ei au dovedit că vârsta este doar o cifră. Chiar Adrian Alexandrov mărturisea, în urmă cu mai mulți ani, că relația lor este o oportunitate constantă de a învăța, beneficiind de înțelepciunea și experiența pe care le aduce partenera sa de viață.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora. Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi.

Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experiență de viață destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt”, a declara Adrian Alexandrov.