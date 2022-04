Anunțul momentului despre Elena Udrea! De ce face închisoare fostul ministru? Gigi Becali a spus-o clar

În prezent, Elena Udrea se află în arest în Bulgaria, după ce magistrații bulgari au decis ca aceasta să fie extrădata în România. Cu toate acestea, decizia nu este una finală, iar Curtea de Apel de la Sofia va da un răspuns final în cursul acestei săptămâni.

Pe acest fond, Gigi Becali a vorbit, în interviul acordat în prima zi de Paște pentru România TV, despre motivul pentru care fostul ministru al Turismului face închisoare.

Afaceristul este de părere că această condamnare a Elenei Udrea este una nedreaptă, referindu-se la faptul că fostul ministru a primit o condamnare de 6 ani pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul ”Gala Bute”.

Gigi Becali spune că Elena Udrea nu a făcut aceste lucruri de capul ei și că a fost încurajată de Traian Băsescu să comită aceste infracțiuni.

”Elena Udrea plătește din cauza lui. Șase ani. Să-i dai șase ani la o femeie să facă pușcărie șase ani. Şi mie, și familiei mele ne pare rău de ea. Și nevastă-mea zice: Băi, Gigi, femeie cu copil, șase ani de pușcărie să faci. Nu face o femeie asta. Făcea Elena Udrea dacă n-avea de la el încurajare? Nu făcea. Femeia e fire slabă, nu face așa ceva dacă nu o încurajează un bărbat.

Dacă de exemplu are noroc să rămână în Bulgaria, beneficiază de două grațieri. Se dă grațiere în Bulgaria (țara de deținere) – beneficiezi, se dă în România – beneficiezi că ești româncă, aici a fost condamnată. Sau să scadă cum s-a scăzut în Italia trei ani sau cum i-a scăzut lui Săvulescu din cinci ani a rămas cu doi. Că aia e la Săvulescu, a beneficiat. A scăzut trei ani, s-a dat grațiere, s-a scăzut în Italia. Mai rămâi cu doi. Doi poți să-i faci și cu suspendare.

Și la Udrea la fel. Din șase ani îi dă trei-patru de grațiere, rămâne cu trei. A făcut vreo opt luni cât a făcut… dacă are noroc. Mi-e milă de ea, mai ales că are și copil. Cum să crească copilul ăla fără mamă acuma ani de zile… voi vreți să fiți egale cu bărbații. Păi eu nu o făceam egală. Eu dădeam femeia să facă o treime din pușcărie. Nouă pentru bărbat, pentru femei trei, dar voi vreți să fiți egale cu noi și atunci vă dau pedepse la fel ca nouă”, spune latifundiarul din Pipera pentru sursa anterior citată.

Gigi Becali spune că Elena Udrea trebuia să primească mai puține zile în închisoare

Pe de altă parte, afaceristul spune că fostul ministru al Turismului nu ar fi trebuit să primească 6 ani de închisoare, subliniind că pe legea europeană lucrurile stau complet diferit în acest context.

”Dar eu normal la femei nu dădeam pușcărie ca la bărbat. Păi femeia e femeie, fire slabă cum să facă ea pușcărie șase ani? Pe mine m-a ajutat Dumnezeu, am făcut din trei ani jumate – un an și zece luni și încă mai am amintiri urâte, dar să faci șase ani? Rămâi cu sechele, și trupește, și mental. Mai ales la noi în România că la noi sunt animale.

Normal, pe legea europeană, trebuie să dea după o lună de zile de pușcărie o zi în libertate, după trei luni de zile încă două zile, adică 30 de zile, sau de exemplu 15 zile la regim închis. Ce înseamnă: O zi pe lună nu? Dă-mi o zi pe lună că-s ale mele. Și te duci și stai cu nevasta ta. Așa nu mai stai cu nevasta. Trei ani nu vii acasă, ești ca un animal, când vii acasă ce să-ți mai trebuiască femeie, că tu ești deja animal”, spune Gigi Becali.

Gigi Becali, supărat pe Băsescu că nu i-a aprobat grațierea

Într-o altă ordine de idei, amintim că Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul valiza, în urmă cu nouă ani. La acea vreme, fiind acuzat de dare de mită și de fals, Gigi Becali a solicitat o grațiere care nu i-a fost aprobată de Traian Băsescu. Pe acest fond, afaceristul spune că este supărat pe fostul șef al statului.

”Dacă-l văd pe Băsescu, îl iau în brațe și-l îmbrățișez, nu am dușmănie și nu-i țin pică, numai că am așa o dorință de parcă aș vrea să i se întâmple răul şi nu pot să mă controlez. Și am zis la duhovnic. Și mi-a zis duhovnicul care știe: Domnu’ Gigi, ți-a rănit dragostea. Ce frumos mi-a zis: ți-a rănit dragostea. În puşcărie plângeam. Din cauza lui plângeam.

A apărut la televizor cum mi-a rănit dragostea? Prima fată 18 ani eu în pușcărie, a doua fată, majorat, eu în pușcărie din cauza lui. Doamne, iartă-mă. Dumnezeu nu te lasă şi a văzut suferința mea și a zis vor plăti. Și acuma plătește. Nu vreau, dar plătește.

S-a dus mama la pușcărie şi a batjocorit-o pe mama. A chemat-o pe mama… consilierii lui a zis să facă cerere. A făcut mama cerere, i-au zis să mai vină încă odată că nu a a văzut-o pe cameră, adică miștocăreală.

Mi-aduc aminte și eu din pușcărie când plângeam. Nu că plângeam de suferință, plângeam de dragoste, dragostea îmi dădea lacrimi. Suferința era dragostea rănită. Că fetele mele la 18 ani amândouă eu n-am fost lângă ele”, a declarat Gigi Becali.