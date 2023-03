Așadar, marele artist a explicat că mănâncă de toate, fără să abuz. Potrivit explicației oferite de el, secretul constă într-un stil de viață sănătos. De exemplu, micul dejun este foarte important și nu trebuie uitat sub nicio formă.

De asemenea, mentalitatea joacă și ea un rol important. Constantin Enceanu a spus că „o să dai iama în mâncare și mai rău” dacă „setezi creierul să te abții”.

Constantin Enceanu spune ce trebuie făcut pentru a avea un stil de viață sănătos

„Mănânc din toate, dar nu fac abuz. Fac foarte multă mișcare, muncesc foarte mult și acasă, dar și la localul meu. Am o activitate fizică intensă, contează mișcarea. De 20 de ani, eu am aceeași mărime la haine, la talie. La vârsta mea, de 59 de ani, am 84 de kilograme, la 1,74 m înălțime.

Secretul meu? Păi, dimineața, nu plec de acasă nemâncat, mănânc o omletă, un sendviș, ca să am energie pentru toată ziua. Micul dejun este foarte important, rețineți! Apoi, la prânz, o ciorbă, o tocăniță, mănânc din toate, câte puțin, mai beau și câte un șpriț, seara, când am timp. Și nu țin cont de ultima oră de masă.

Dacă setezi creierul, să te abții, ca să slăbești, o să dai iama în mâncare și mai rău. Repet, însă, muncesc foarte mult! Muncesc enorm, așa mă mențin, acesta este marele secret!”, a declarat Constantin Enceanu pentru impact.ro

Constantin Enceanu a trecut printr-o adevărată sperietură

Amintim că îndrăgitul artist a trecut printr-o adevărată sperietură luna trecută, când a fost înregistrat un cutremur în Oltenia. Din fericire, Constantin Enceanu este în regulă și a oferit o nouă declarație după ce și-a făcut ordine în gânduri.

„Vă mulțumesc că v-ați amintit de mine. Și azi, de ziua mea, sunt la muncă, merg la câteva emisiuni. Cadou? În primul rând, aș vrea sănătate, să mă bucur de tot ce am. În rest, ce să îmi doresc? Totul e bine cu mine.

M-am speriat la cutremur, dar din fericire, a trecut. Sper să nu se mai întâmple, dar doar Dumnezeu poate decide ce e cu noi și ce se va întâmpla. Dar putem să ne rugăm să fie bine, mai ales la ce vremuri sunt acum, să ne lăsăm în mâinile Lui.

Din fericire, nici la restaurant nu s-a întâmplat nimic, nu s-a distrus nimic. E adevărat, acolo, cred că trebuie să fie un cutremur uriaș, la ce fundație are și la cât beton s-a băgat pe acolo”, a declarat Constantin Enceanu pentru fanatik.ro