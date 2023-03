Niculina Stoican a luat parte recent la unul dintre cele trei spectacole omagiale organizate la Chișinău, la aniversarea lui Nicolae Botgros. Îndrăgita interpretă de muzică populară i-a făcut un cadou special artistului, care l-a emoționat foarte mult.

Este vorba despre o paporniță în care se afla zaibăr oltenesc și o hartă specială a României.

Niculina Stoican a fost impresionată de reacția lui Nicolae Botgros

„Am ieșit în scenă și i-am dus din partea noastră, a instituției și a Primăriței noastre, doamna Olguța Vasilescu, un dar. Am avut pachet aniversar, pentru că noi, anul trecut, am împlinit 30 de ani. Și eu, în pachetul acela aniversar, am avut ceva aparte. Am făcut o hartă a României și am delimitat Oltenia și am scris: ‘Craiova 30 de ani de Ansamblul Maria Tănase’.

În pachetul acela era zaibărul oltenesc… Era o paporniță, un vinil și harta aceasta. Eu am scos harta. Și când i-am dăruit pachetul pe scenă și am ținut eu discursul, i-am dat și harta maestrului Botgros. Am crezut că mă lasă picioarele de emoție, mai ales când am văzut reacția lui”, a povestit Niculina Stoican pentru viva.ro

Marele artist a primit mai multe cadouri

Potrivit artistei, Nicolae Botgros a primit mai multe cadouri, însă a ținut un discurs numai după cadoul primit din partea ei.

„I-au mai dat și alții tot felul de diplome omagiale. Nu a ținut discurs la niciunul dintre ei. La mine a fost altceva. Eu am știut că va reacționa așa. Și a ținut un discurs și a spus: ‘Să știe toată lumea că eu nu am bătut toba’.

Adică toba este un instrument de sine stătător, mai ales pentru parte de Moldova, și mă refer la Moldova noastră. ‘Nu am bătut toba niciodată rusește, în ucraineană sau în orice altă limbă, decât românește. Să țineți minte și să nu uitați niciodată: Orchestra Lăutarii cântă românește!’.

Asta a spus Nicolae Botgros la spectacol. Mie nu mi-a rămas din spectacolul acesta decât acest episod cu Nicolae Botgros. Pentru harta aceea, pe care i-am dat-o eu!”, a mai spus Niculina Stoican pentru sursa menționată.