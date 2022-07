Este informaţia momentului pentru Elena Udrea! Totul are legătură cu un alt inculpat din dosarul Gala Bute.

Rudel Obreja, condamnat şi el alături de Elena Udrea în dosarul Gala Bute, are cancer

Este vorba despre Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, acelaşi care a aruncat-o după gratii şi pe Elena Udrea.

Silvia Uscov, unul dintre avocaţii Elenei Udrea, a fost cea care a făcut anunţul teribil cu privire la Rudel Obreja.

La două săptămâni după ce a fost încarcerat, fostul preşedinte al Federaţiei de Box a început să acuze dureri. Nu a fost tratat în mod adecvat, iar investigaţiile medicale au venit foarte târziu, după ce avea deja dureri insuportabile şi slăbise foarte mult.

Verdictul medicilor a fost unul crunt: cancer.

„Acum așteaptă de la INML raportul care să confirme diagnosticul și un judecător care să dispună miercuri, 20 iulie, întreruperea pedepsei ca să poată să urmeze un tratament adecvat”, scrie Silvia Uscov într-un mesaj postat vineri seara pe pagina sa de Facebook.

„O condamnare la închisoare nu înseamnă o condamnare la moarte”, adaugă avocata.

Mesajul integral postat de Silvia Uscov

„Câteodată mă mir și eu cât ne mai rabdă Dumnezeu cu păcatele noastre, dar se spune că ori sunt alții lecții pentru noi, ori noi pentru alții.

Ca avocat am primit o lecție în data de 7 aprilie 2022, când s-a produs o gravă eroare judiciară, pe care se pare că, deocamdată, trec zilele și niciun judecător nu are curajul să o îndrepte, dar pe care nimeni nu are obrazul să o conteste totuși.

Ca urmare a acestei erori judiciare, 2 oameni au fost despărțiți de familiile lor și sunt în executarea unei detenții nelegale.

Unul este Elena Udrea, iar celălalt este Rudel Obreja.

La 2 săptămâni după încarcerare, Rudel Obreja a început să acuze dureri. A primit NoSpa.

Timp de 2 luni durerile s-au acutizat până au devenit de nesuportat, iar la ultimul termen de judecată abia putea să stea pe scaun și slăbise foarte mult.

A cerut în repetate rânduri să fie crezut, dar era doar un condamnat, adică un…neom în opinia unora.

Într-un final niște medici i-au făcut investigațiile necesare și i-au dat cel mai dur diagnostic: cancer.

Acum așteaptă de la INML raportul care să confirme diagnosticul și un judecător care să dispună miercuri, 20 iulie, întreruperea pedepsei ca să poată să urmeze un tratament adecvat. Chiar dacă este în spital, el este în cursul executării pedepsei și nu poate lua legătura cu familia decât în aceleași condiții restrictive ca și cum ar fi în penitenciar.

O condamnare la închisoare nu înseamnă o condamnare la moarte. Mai ales o condamnare nelegală. Dar câți judecători se gândesc la consecințele deciziilor pe care le iau?

Rămân la convingerea că, dacă nu era inculpat în același dosar cu Elena Udrea, Rudel Obreja era un om liber acum (pentru că ținta nedreptății era Elena Udrea, iar el o victimă colaterală). Și, cine știe, poate chiar un om sănătos.

Dumnezeu să-i dea putere să lupte în continuare pentru el, pentru familia lui și pentru a arăta care a fost adevărul!”