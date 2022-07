Elena Udrea face bani, chiar dacă e închisă. Stațiunea ei are un profit uriaș

Deși se află în spatele gratiilor, Elena Udrea se poate mândri cu o afacere prosperă. Stațiunea Boghiș Băi, pe care o deține în județul Sălaj, găzduiește anual sute de turiști, atât din România, cât și din țări străine.

Deși la începutul lunii aprilie, afacerea ei avea probleme serioase din cauza fondurilor insuficiente, acum, Boghiș Băi găzduiește sute de turiști. Stațiunea Boghiș Băi a fost deschisă în anul 2013, iar de atunci a găzduit sute de turiști, potrivit CANCAN.

Curioșii care vor să petreacă câteva zile în stațiunea Elenei Udrea pot alege între două tipuri de locuințe:

căsuțe din lemn, ideale pentru două persoane, vin la pachet cu o baie proprie. O noapte costă aproximativ 295 de lei. În cazul în care optați pentru un sejur de cinci nopți, prețul maxim în plin sezon este de 1.550 de lei. Dacă vreți să stați o săptămână întreagă, în regim all-inclusive, sunteți nevoiți să achitați 2.160 de lei.

apartamentele, ideale pentru familii, au o piscină privată. O noapte costă 435 de lei, iar un sejur all-inclusive de o săptămână costă 3.000 de lei.

Deși afacerea ei merge bine, momentan, viitorul Elenei Udrea nu pare deloc unul luminos, potrivit previziunilor făcute de Carmen Harra.

Carmen Harra spune că Elena Udrea va plăti karmic pentru faptele sale

După ce Elena Udrea a ajuns în Penitenciarul de Femei Târgșorul Nou, Carmen Harra a analizat situația în care se află fostul ministru al Turismului din România. Potrivit spuselor sale, finalul anului 2022 și începutul anului 2023 este o perioadă karmică pentru Elena Udrea. În viitorul apropiat, aceasta va plăti pentru toate greșelile făcute în trecut.

„Mă uit la Elena Udrea de ani de zile și am știut că o să se ajungă aici. Eu anticipez, pur și simplu, bazat pe potențialul ăsta de a folosi intuiția. Anticipez unde merge omul cu acțiunile lui. (…) Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile, dar intră într-un an karmic. De acolo nu mai are loc de întors. (…)

Noi putem să fraierim pe oricine, să furăm, să facem… dar nu putem să ne fraierim propriul nostru destin! Nu putem să-l inducem în eroare pe Dumnezeu! Este o Divinitate și o ordine universală peste care nu putem să trecem. Oricât am fi de deștepți, oricâți bani am avea, oricâtă putere am avea, se încurcă undeva planurile noastre și nu ies așa cum am vrut noi.

(…) Karmele ei încep s-o urmărească și ea trebuie să le plătească. Ea va ajunge, până la urmă, să își plătească pedeapsa și va ajunge în pușcărie”, a spus Carmen Harra.

„Noi putem, totuși, să corectăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să acceptăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să ne cerem iertare. De aia Dumnezeu ne-a lăsat șansa să ne ducem și să ne cerem iertare. Iertarea e dumnezeiască. Ăsta era un an în care putea să obțină această iertare. Nu a făcut-o!(…)

Anii de plată sunt ultimii 12 ani. Finalul lui 2022 și parcursul lui 2023, aceasta este perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică”, a explicat Carmen Harra, invitată recent în emisiunea „Online Story” by Cornelia Ionescu, postată pe canalul de YouTube WOWnews.