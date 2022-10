Fostul director al RADET, Radu Opaina a declarat că situația de la RADET este „foarte critică și foarte grea” și bucureștenii ar putea îngheța de frig la iarnă.

„Ori va lua foc blocul, ori va bubui apartamentul”

„Am fost director RADET trei luni de zile și m-am lămurit cu ce se întâmplă în sistem, și dovada este că am ajuns aici unde am ajuns, într-o situație foarte critică și foarte grea, foarte gravă, iar cine este expus acestor situații va îngheța de frig, iar dacă nu va îngheța de frig, ori va lua foc blocul, ori va bubui apartamentul”, a declarat Radu Opaina pentru Gândul.

De asemenea, acesta spune că în cazul în care sistemul de termoficare va ceda în Capitală la iarnă, bucureștenii ar putea recurge la improvizații, care pot fi extrem de periculoase.

„Pentru că asta face omul simplu, când nu are cu ce, caută improvizația. Recurge la calorifer electric, la reșou, aragaz, care an de an, zi de zi, se întâmplă tot felul de evenimente (incendii, explozii – n.r.). Este ilegal, nu poți folosi ceva care nu ți-e destinat”, a mai declarat Radu Opaina.

Pe de altă parte, în ceea ce privește modernizarea sistemului de termoficare din București, consilierul general al Primăriei Capitalei, Marius Pavel spune că ritmul este mult prea lent.

„Ritmul în care se lucrează este cel puțin dezamăgitor. Se lucrează doar punctual, acolo unde există avarii”, a precizat și Marius Pavel.

Prețul gigacaloriei nu va crește în Capitală

Amintim că, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a dat asigurări săptămâna trecută că preţul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creşte şi a precizat că dacă va apărea o diferenţă faţă de iarna trecută, aceasta va fi suportată de Primărie.

„Sunt două preţuri ale gigacaloriei. Unul este preţul total, care înseamnă producţie, transport, distribuţie. Acest preţ, în acest moment, este stabilit de ANRE până la 31 octombrie şi începând de la 1 noiembrie o să fie anunţat de ANRE cu câteva zile înainte, deci, la sfârşit de octombrie, o să avem preţul total iarna asta până la sfârşit de martie. În momentul ăsta, octombrie, din 860 de lei gigacaloria, bucureştenii plătesc 350, Primăria 510, preţul total, cei 860 acum, o să fie stabilit de ANRE. Bucureştenii să nu se aştepte la creşteri în ceea ce priveşte partea pe care o plătesc ei (…). Dacă va apărea o diferenţă, o va suporta Primăria”, afirmat Nicuşor Dan.