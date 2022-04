Mai precis, poziția lui Vladimir Putin a ridicat noi suspiciuni cu privire la starea sa de sănătate, după ce a fost văzut cum se ținea strâns cu mâna de o masă, potrivit informațiilor transmise de washingtonexaminer.com

„Putin nu arată deloc bine azi. Oamenii au observat poziția cocoșată și faptul că se ține de birou, timp de 12 minute, cât durează întâlnirea cu Șoigu”, a scris Timothy Phillips într-o postare realizată pe Twitter.

De asemenea, a fost analizată și ținuta lui Serghei Șoigu, care ar avea mai multe probleme de sănătate.

„Șoigu murmură în fața lui Putin, se descurcă greu, sugerând urmările unui infarct. Stă prost. Se descurcă prost”, a scris Anders Aslund, un economist suedez și fost consilier pentru Rusia și Ucraina.

Amintim că Vladimir Putin l-a lăudat joi pe ministrul Apărării pentru „victoria” din Mariupol, care, alături de Kiev, ar fi fost o țintă principală pentru Rusia.

Un semnal de alarmă cu privire la situația în care se află Vladimir Putin vine de la generalul de brigadă Marius Crăciun. Acesta este de părere că finalul liderului de la Moscova se apropie, iar războiul din Ucraina a amplificat acest lucru. Astfel, este doar o situație de timp până când inevitabilul se va întâmpla.

Mai exact, potrivit acestuia, Putin suferă de un deficit de imagine, iar la momentul actual ”este în cădere liberă”. El a făcut referire și la scufundarea navei Moscova, dar și la pierderile înregistrate de Rusia în război, care nu erau deloc așteptate.

„Putin este într-un deficit de imagine, aş putea spune că este chiar în cădere liberă datorită atrocităților de pe front, datorită scufundării navei Moscova şi toate astea coroborate şi cu miile de soldați şi elemente de tehnică de luptă pe care le-a pierdut Rusia până acum”, a spus generalul Marius Crăciun la Antena 3.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022