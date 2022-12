Vestea momentului despre Teo Trandafir! Vedeta nu s-a mai abținut. Dezvăluiri incredibile din copilărie

Teo Trandafir și-a construit o carieră de succes și poate avea orice își dorește, însă lucrurile nu au stat așa din totdeauna. Într-un interviu recent, cunoscuta prezentatoare de la Kanal D a povestit că a avut o copilărie grea și sărbătorile de iarnă din acea perioadă nu erau îmbelșugate.

„Pare de nepovestit în această perioadă plină de bucurie, a Sărbătorilor, dar Crăciunul pentru mine nu are doar aroma de belșug. Vrând-nevrând, gândul îmi zboară la o copilărie cu neajunsuri, cu un brad golaș, în care atârnau câteva bomboane din habar nu am ce, înfășurate în hârtie colorată, cu franjuri albe la capete”, spunea Teo Trandafir pentru wowbiz.ro.

Teo Trandafir povestește că Moș Crăciun nu a venit mereu când era copil

Vedeta a mai povestit că în această perioadă se bucură de brazi, de colinde și de daruri, dar spune că nu îl așteaptă pe Moș Crăciun și asta din cauză că atunci când era copil acesta nu a venit mereu.

„Da, am fost un copil căruia i-au lipsit multe de Crăciun, la care Moșul nu a venit întotdeauna, pentru care masa de Crăciun arăta puțin diferit de o masă zilnică… Poate, acesta este motivul pentru care, azi, mă bucur de Crăciun, de brazi, podoabe, colinde, daruri, dar nu îl aștept. Îl las pur și simplu să vină, când vrea și cum vrea el!”, a mai spus aceasta.

Tradiția românească preferată a lui Teo Trandafir

În același interviu scurt pentru sursa anterior citată, Teo Trandafir a precizat care este, din punctul ei de vedere, cea mai frumoasă tradiție românească, iar aceasta nu are nicio legătură cu Crăciunul.

„Cea mai frumoasă tradiție la care nu ar trebui să renunțăm niciodată este trecere pe sub masă a copiilor la sărbătorile de Paște.

Atunci când trecem pe sub o masă, copilul are o senzație de siguranță și pentru că în fiecare an, crescând, vede că masa e mai mică, are un reper, își aduce aminte chipurile bunicilor care îl însoțeau, apoi dispariția lor.

De fiecare dată când trec pe sub masă și apoi, adulți, renunță la obiceiul ăsta, își aduc aminte de oamenii care i-au născut, crescut, educat și făcut cine sunt azi”, a mai spus Teo Trandafir.