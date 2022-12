Vestea momentului despre Simona Halep. Anunțul făcut chiar de către sportivă: Eu nu am …

Simona Halep a muncit foarte mult pentru a ajunge la nivelul la care este acum, iar asta i-a mâncat o parte din copilărie. Sportiva a fost invitată în podcastul BT Talks, acolo unde a vorbit despre primele momente pee care le-a trăit în momentul în care a decis să dorește să practice tenisul.

”Tata a crezut. Mama, nu știu dacă să spun că n-a crezut, dar tot timpul zicea: „Nu, e prea greu, n-o să reușească fata, se chinuie.” Tata a crezut 100%. A avut un feeling. La vârstă aia eu nu știam să joc tenis, abia nimeream mingea… îmi plăcea sportul în general. M-au întrebat mulți: „copilul la 4 ani cum știe că vrea să facă tenis?”

Vorbeam și despre copiii mei din viitor și le-am spus: „Nu, copilul știe ceea ce-i prezinți tu.” Ce știam eu la 4 ani și jumătate când m-a dus tată la tenis să zic: „Da, eu vreau să fiu tenismena.” N-aveam nici cea mai vagă idee, nici măcar nu vorbeam românește bine”, a precizat Simona Halep, potrivit retetesivedete.ro.

Simona Halep întârzia la antrenamente

Fosta campioană WTA a mai spus că își amintește și acum pedeapsa pe care primul ei antrenor i-o aplica atunci când întârzia, aceasta fiind reprezentată de alergatul unei ture de teren.

Simona Halep a mai povestit că nu întârzia din cauza ei, ci a tatălui ei care nu putea să se trezească devreme.

”Tata se trezea mai greu, pe la 11-12 ani și aveam antrenament la 7:30 dimineață. Iar eu când întârziam, trebuia să fac o tură pentru fiecare minut întârziat. Și am luat taxiul dimineața, tată era puțin întârziat, de obicei, așa cu luam taxiul și mă duceam singură la antrenamente. Preferăm să joc tenis, decât să alerg, la fel ca acum”, a spus Simona Halep.

Sportiva nu a avut păpuși când era mică

Tot în cadrul BT Talks, Simona Halep a mai spus că ea nu a avut păpuși când era mică și nici ceva care să le înlocuiască. Sportiva a povestit că improviza din orice terenuri de tenis și că îi plăcea să joace și fotbal.

“N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stalpi şi jucam tenis, și în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu.”, a mai spus Simona Halep.