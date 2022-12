Vestea momentului despre punctul de pensie! Nicolae Ciucă a făcut anunțul în direct: Afirm cu toată responsabilitatea

Prim-ministrul României a vorbit despre ajutoarele programate pentru anul viitor, abordând, totodată, și majorarea punctului de pensie, decizia care s-a luat încă din momentul preluării guvernării.

”Acum, știți foarte bine că de la preluarea guvernării am convenit în coaliție să mărim punctul de pensie. A fost mărit pentru prima dată în ianuarie. Iată că la sfârșit de an ne pregătim să îl mărim pentru a doua oară și este cea mai consistentă mărire a punctului de pensie pe care a făcut-o vreun guvern”, spune Nicolae Ciucă.

Șeful Executivului de la București mai spune că majorarea va avea loc de două ori într-un an, explicând motivul din spatele unei asemenea decizii.

”Nu mai vorbim de faptul că se întâmplă de două ori într-un an. De ce? Pentru că, am spus-o și o susțin în continuare, nu trebuie ca cei care sunt cei mai vulnerabili, în special pensionarii, să suporte această povară a creșterii prețurilor și a tuturor efectelor cauzate de inflația care până în acest moment putem să spunem că s-a stabilizat și sperăm ca începând de anul viitor, prin măsurile pe care le-am luat, să descrească ușor, puțin câte puțin”, a mai precizat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă a mai precizat ”de asemenea, au fost măsurile pe care le-am luat prin acordarea acelor ajutoare de one-off de-a lungul întregului an și măsurile care au fost oarecum complementare. Este vorba de folosirea banilor care ne-au venit de la Uniunea Europeană, 50% cu 50% asigurate la bugetul de stat pentru asigurarea acelor tichete de masă celor care au pensii mai mici de 1500 de lei și, desigur, persoanelor care au probleme specifice și venituri foarte mici și vor continua să primească, au primit aceste tichete”.

Există bani pentru creșterea salariilor și a pensiilor

Premierul a mai precizat că ar trebui să ne bucurăm de faptul că există bani pentru majorarea salariilor și pensiilor. De asemenea, Nicolae Ciucă mai spune că punctul de pensie s-a putut majora cu 12,5%.

”Revenind la mărirea punctului de pensie și la salariul minim, eu cred că aici este un motiv în plus să subliniem și să ne bucurăm că avem acești bani, avem bani, pentru că am avut creștere economică, am avut bugetul, am avut venituri mai mari la buget și în felul acesta, am spus foarte clar de la bun început că nu trebuie să ne jucăm deloc cu așteptările și cu emoția oamenilor și trebuie să avem oleacă de răbdare, să avem cifrele de la Ministerul Finanțelor pe masă, ca să putem să le transmitem oamenilor realitatea: oameni buni, atât putem. Şi în acest context, afirm cu toată responsabilitatea că în momentul de față am putut să mărim punctul de pensie cu 12,5%, asta înseamnă că, sigur, în cifre, 1784, se rotunjește, va fi 1785 – este o creștere de 199 de lei a punctului de pensie”, spune acesta.

Bani pentru românii cu venituri mici

Nu în ultimul rând, șeful Guvernului a mai declarat că urmează un nou pachet de măsuri prin care cei cu venituri mici vor beneficia de o nouă sumă de bani. Nicolae Ciucă a mai spus că a purtat discuții cu ministrul Fondurilor Europene cu privire la acordarea unui ajutor în această iarnă din fondurile de coeziune.

”Totodată, vine celălalt pachet, care ne permite să ne îndreptăm către veniturile până în 3000 de lei, pe niveluri, discutăm de 1000 de lei care se vor acorda în două tranșe anul viitor pentru cei care au pensie până în 1500 de lei, 800 de lei, de asemenea, în două tranşe, pentru cei care au pensie până în 2.000 de lei, și 600 de lei pentru cei care au pensie până în 3.000 de lei.

De asemenea, chiar azi, zilele acestea, am discutat cu ministrul fondurilor europene și am identificat o măsură prin care putem să ne folosim de fondurile de coeziune și să asigurăm pentru iarna aceasta și iarna viitoare un sprijin de 1.400 de lei, care de asemenea va fi acordat în două tranșe”, spune Nicolae Ciucă.

El a mai precizat că prima tranșă ar urma să fie alocată, în cel mai bun scenariu, în luna februarie a anului viitor.

”Primii 700 de lei vor fi alocați, cred că este cel mai optimist, să spunem, la începutul lunii februarie, pentru că urmează toate procedurile acestea de coordonare și de avizare cu Comisia Europeană, și cea de-a doua tranșă, în luna septembrie. Am convenit că asigurăm creșterea salariului minim la 3.000 de lei, din care 200 de lei vor fi scutiți de impozite și totodată, am convenit ca să găsim o formulă prin care, de asemenea, să putem să-i stimulăm pe cei care vor să muncească mai mult, să câștige mai mult”, a mai spus prim-ministrul Nicolae Ciucă.