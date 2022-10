Ministrul Muncii, Marius Budăi le-a dat dreptate asociațiilor de pensionari care au organizat proteste în fața Guvernului, dar și la sediile prefecturilor din ţară. Oficialul recunoaște însă că greșelile făcute în anii 2020 și 2021 nu pot fi reparate peste noapte.

Nu putem repara peste noapte

„Știm cu toții că cei care sunt în stradă au dreptate. Știm cu toții că, din păcate, nu putem repara ceea ce nu s-a făcut în anii 2020 și 2021. Nu putem repara peste noapte. Noi am avut o majorare, la început de an, de 20% a pensiei minime și de 10% a valorii punctului de pensie, am avut intervenții repetate prin pachetele sociale. Vom mai avea o altă majorare la 1 ianuarie.

Eu vă spun că nu este indexare, că dacă ar fi o indexare de la 1 ianuarie – și cu pixul pe hârtie calculăm împreună, oricând doriți – ar fi doar de 5,1% majorarea, la început de an. Este ceea ce își permite România acum. Nu a știut nimeni – noi, PSD, nu am știut, când am intrat la guvernare, că vom avea un război. Nu știați nici dumneavoastră, nu știa nimeni.

Ceea ce facem și ce am făcut în acest an prin măsurile repetate pe care le-am luat – nu aș vrea să le repet pe toate acum, să încep cu ce s-a făcut la 1 ianuarie, cu ce a urmat ulterior, cu cardurile pe care le implementăm acum – însă am văzut recent și poziția președintelui Marcel Ciolacu și poziția premierului, care au spus foarte clar că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie”, a afirmat Marius Budăi.

Pot crește pensiile cu mai mult?

În ceea ce privește bugetul și dacă acesta ar suporta o majorare a pensiilor mai mare de 11%, Marius Budăi a precizat că „nu am această decizie acum”.

„Noi am spus foarte clar că pensiile vor fi majorate în termenul cel mai scurt. Decizia va fi luată și se va regăsi, de fapt, și în construcția bugetului pe anul următor, când știți foarte clar că există asumare ca să avem bugetul din anul acesta aprobat. Va fi o certitudine, banii se vor regăsi în buget.

Noi nu am spus că majorarea va fi de 10%. Ceea ce eu am prezentat – am spus că în concepția PSD, majorarea trebuie să fie de cel puțin 10% și această majorare pe care noi am propus-o are în spate și o analiză financiară cu tot ceea ce înseamnă, ca să fie și sustenabilă, să poată să fie și plătită, ulterior, nu să o alocăm doar pe hârtie.

Restul, decizia, așa cum am spus anterior, va fi luată și va fi transparent trecută în propunerea de buget pe anul următor. Va fi aprobat bugetul, în acest an, și vor fi banii în buget pentru a putea fi plătiți, începând cu luna ianuarie, să fie plătită această majorare”, a precizat Marius Budăi.