Maria Cârneci este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară de la noi, datorită vocii sale deosebite. De-a lungul carierei sale, a încântat milioane de români la cele mai importante evenimente din viața lor. Recent, aceasta a povestit o întâmplate amuzantă din cariera sa, și anume cum a ajuns să cânte la o nuntă la care nu a fost invitată.

Maria Cârneci a cântat neinvitată la o nuntă

Cântăreața de muzică populară a spus că a încurcat datele, iar din cauza GPS-ului a ajuns la locația greșită.

„Am încurcat și datele, am încurcat și locațiile. Am băgat la Snagov cu băiatul cu acordeonul, unde am văzut, am ajuns. Așa ne arăta gps-ul. Aici e locația, dar era una lângă alta. Unde am zis că aici e, ne-am dat jos. Am apucat să și cânt o oră. Se uitau mirii la mine. Au fost boieri, pentru că nunta mea unde trebuia să merg era alături. Aveam vreo 36 de apeluri de la ceilalți miri.”, a povestit ea la Antena Stars.

Maria Cârneci a spus că mirii au crezut-o atunci când le-a spus că GPS-ul a dus-o în locația greșită. Ulterior, a ajuns să cânte și la nunta la care a fost invitată inițial.

„Oamenii m-au crezut. Le-am spus că nu e vina mea. Oamenii la care am cântat își dădeau coate…a, nașul a adus-o, a, socrul mic a adus-o, că nu știa a cui e surpriza și ce e cu mine acolo. Au fost înțelegători mirii la care trebuia să merg.”, a povestit aceasta.

Cât cere Maria Cârneci la un eveniment

La sfârșitul lunii iulie, cântăreața de muzică populară a vorbit despre sumele de bani pe care le ia la evenimente.

”Muncă voluntară nu fac sau fac numai dacă vreau eu și dacă cred că este necesar. Nu sunt exagerată în raport cu ceilalți colegi ai noștri. Sunt un om care se gândește și la partea cealaltă. Mă gândesc: eu dacă aș fi aș da? Deci negociez. (…) Nu am cum să dau o sumă, dar am luat bani. Și mai mult câteodată, și mai puțin”, a spus ea în emisiunea ”Vorbește lumea” de la Pro TV.

Ea nu a oferit o sumă exactă de bani, dar a susținut că aceasta nu se ridică la 10.000 de euro.