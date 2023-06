De-a lungul timpului mulți s-au întrebat cât de mare este onorariul celebrei cântărețe de muzică populară Irina Loghin. Anul trecut se zvonea că tariful artisei pentru un eveniment este de 1500 de euro. În prezent, fiindcă toate s-au scumpit, Irina Loghin a ridicat prețul , iar suma a ajuns la 2000 de euro.

Tariful Irinei Loghin pentru a cânta la un eveniment

„Irina Loghin arată extraordinar la vârsta ei. Și-a păstrat și vocea superbă. Ea are un onorariu de peste 2.000 de euro, la nunți. Iar Marina Voica are un onorariu de aproximativ 1.000 de euro, dar vă spun sincer că merită și mai mult, chiar 1.500 de euro. Ambele fac spectacole, au succes, sunt foarte iubite, merită toți banii!”, a spus un organizator de evenimente, potrivit playtech.ro.

Amintim că în luna februarie a acestui an, Irina Loghin a fost operată de hernie de disc. Celebra cântăreață de muzică populară se confrunta cu dureri mari și de aceea medicii au fost nevoiți să o opereze. Cu toate acestea, la o lună de la intervenția chirurgicală, Irina Loghin a urcat din nou pe scenă și a început să-și onoreze evenimentele.

Cât de mult câștigă Marina Voica?

De asemenea, s-a aflat și cât de mult câștigă Marina Voica la un eveniment. Spre deosebire de colega sa, Marina Voica percepe un onorariu de 1000 de euro, jumătate din cel al Irinei Loghin.

Artista devenită celebră mai ales pentru melodia”Și afară, plouă, plouă”, a dezvăluit recent că are multe evenimente în această vară și are de gând să le onoreze pe toate.

”Tocmai plec la concert, la Moroeni, iar pe urmă merg la mare. Deocamdată, nu o să cânt la mare, în niciun caz. Eu n-am cântat însă niciodată la nunți, nu aveam cum, căci nu am repertoriu, trebuie să ai un repertoriu pentru astfel de petreceri. La zilele de oraș merg mai des”, a declarat Marina Voica.

Secretul frumuseții Marinei Voica

În cadrul unui alt interviu, Marina Voica dezvăluia cum se pregătește pentru fiecare eveniment la care este chemată și cum reușește să se mențină în formă.

”N-am renunțat la pantofii cu toc. E frumos pentru orice picior și pentru orice înălțime, un pantof cu toc te înalță, te arată cu mult mai feminină. La un moment dat, dacă porți prin casă doar papuci largi, foarte greu mai suporți pantofii cu toc. Așa că eu, dacă știu că am spectacol, port prin casă câteva zile acei pantofi cu toc.

Șterg praful și încălzesc mâncarea încălțată cu ei, ca să se adapteze piciorul, ca să nu mă strângă pe scenă. În plus, fac zilnic câte 100 de genuflexiuni, așa reușesc să îmi antrenez picioarele, ca să le am zdravăne, să nu cad pe stradă. De tânără fac sport, am făcut gimnastică sportivă, în Rusia.

Secretul este să începi doar cu câteva genuflexiuni, trebuie însă să ții minte cifra. Faci azi 10, iar de mâine încerci cu 15. Apoi, câteva zile, faci doar 15. Dacă faci prea multe deodată nu dă rezultat și faci și febră musculară. De la 15, mergi la 20, și, tot așa, crești treptat. Eu, la 86 de ani, încă mai fac 100 de genuflexiuni pe zi”, a spus Marina Voica, pentru sursa citată.