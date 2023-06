Gabriel Cotabiță a oferit recent un interviu în care a abordat mai multe aspecte din viața privată. După infarctul suferit în anul 2015, artistul a învățat să trăiască din nou.

Deși a stat în comă o perioadă de trei săptămâni, solistul de la VH2 și-a revenit complet acum și continuă să se bucure de viață alături de soția sa Alina Munteanu.

El spune că le este recunoscător celor din jurul lui, mai precis persoanelor care i-au fost aproape.

„Persoanele care mi-au fost mai apropiate, nu le-am uitat. Toate memoriile din trecut mi-au revenit. Îmi aduc aminte tot dinainte de comă. Dar ce s-a întâmplat de la acel accident, până mi-am revenit, am uitat total”, spune acesta.

Gabriel Cotabiță are o relație specială cu fiecare femeie cu care a format un cuplu

În același interviu, solistul de la VH2 a mai spus că are o relație specială cu fiecare femeie care a făcut parte din viața sa.

„Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de „bună ziua’. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni”, a mai spus Gabriel Cotabiță.

Gabriel Cotabiță îi este recunoscător amantei sale pentru un singur lucru

Gabriel Cotabiță a avut o amantă în timpul mariajului cu Ioana Nagy, cea căreia îi mulțumește pentru că i-a dat puterea de a divorța.

„Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța”, a mai spus el.

Cu toate că mariajul dintre ei nu a ținut, solistul de la VH2 spune că se înțelege bine cu cea care i-a oferit trei fete. Artistul a spus că Ioana Nagy s-a oferit să le fie nașă lui li Alinei Munteanu în 2016, atunci când cei doi s-au căsătorit.

„Avem o relație foarte civilizată. A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina”, a mai spus artistul.