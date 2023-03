Cum se întelege Elena Băsescu cu colegii ei de la muncă? Vedeta lucrează acum în presă

Vă amintim că Elena Băsescu a început noul an cu o activitate nouă, schimbându-și radical viața profesională. Fiica cea mică a lui Traian Băsescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presă deținut de Adrian Sârbu.

EBA, așa cum este cunoscută în showbiz-ul românesc, le-a dezvăluit fanilor ei faptul că s-a angajat ca redactor de știri politice. Spre surprinderea multor persoane, vedeta are o relație foarte bună cu colegii ei de la muncă, care au spus despre ea că este o femeie cu mult bun simț.

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de EBA este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță. Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit.

Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot asa. Programul e pe ture. De exemplu, prima tura este de la 08:00 la 16:00”, a declarat unul dintre colegii Elenei Băsescu în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

După ce a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea aflată în redacția de știri, având legitimația de presă pe masă, Elena Băsescu a fost contactată de jurnaliști pentru a-și confirmat noul job.

„Doamnă, da, așa este, aceste informații sunt deja publice. Din păcate nu vă pot da mai multe detalii despre jobul meu!”, a spus fiica cea mică a lui Traian Băsescu, potrivit sursei citate anterior.

Ce joburi a avut Elena Băsescu în trecut?

Vă amintim că între anii 2009 și 2014, Elena Băsescu a fost europarlamentar, iar în anul 2016 s-a angajat la Camera de Comerț și Industrie. În acel an, ea a activat la departamentul de Relații Internaționale. Ulterior, în decembrie 2020, vedeta a candidat la alegerile parlamentare, fiind prima pe listă la PMP Constanța pentru Camera Deputaților. La vremea respectivă, Partidul Mișcarea Populară (PMP) nu a primit voturile necesare pentru a ajunge în Parlamentul României.

La Camera de Comerț și Industrie, fiica cea mică a fostului președinte al României a primit inițial un salariu de 3.000 de lei pe lună, iar când a fost europarlamentar avea un salariu de 6.000 de euro pe lună.