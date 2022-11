Recent Andra și Cătălin Măruță au aniversat recent 14 ani de căsnicie. Dar care este secretul celebrului cuplu, considerat de mulți cel mai solid din showbiz-ul românesc.

În dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat

Andra a recunoscut în urmă cu mai mulți ani că i-ar putea ierta orice soțului ei. Ea spunea că dacă iubești cu adevărat pe cineva, poți trece peste micile greșeli.

„Ce ar putea să facă? Să mă înșele. În sensul în care femeie e bătută, e clar că acolo nu mai e vorba de dragoste, este o obsesie, nu mai e cazul să vorbesc. Tot ce s-ar putea întâmpla rău este să mă înșele.

Nu încurajez femeile să stea într-o relație în care sunt abuzate, pentru că suntem capabile să facem pe picioarele noastre foarte multe lucruri, dacă ne dorim, prin muncă se poate.

Mergeți fetelor și munciți și nu stați la mila bărbatului. Nu mai suntem pe vremuri. Eu cred că în dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat”, a spus Andra într-o emisiune în urmă cu mai mulți ani.

Cătălin Măruță, despre secretul relației lor

De cealaltă parte, Cătălin Măruță a spus recent că nu există niciun secret al relației lor solide. El a spus că sunt o familie normală și mai există discuții contradictorii, dar este important să comunici.

„Să știi că noi nu deținem un secret. Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu. Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el. Cred că … comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante”, a declarat Cătălin Măruță pentru Viva.

El spune că într-o relație comunicarea este baza și faptul că poți „să povestești cu omul de lângă tine absolut orice și oricând”.

„Comunicarea, cum spuneam. Să povestești cu omul de lângă tine absolut orice și oricând. (…) Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că, întotdeauna găsim timp”, a mai spus Măruță pentru sursa citată.