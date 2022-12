Eli Lăslean, designerul care creează ținutele purtate de Carmen Iohannis, a dezvăluit cât de mare este presiunea atunci când lucrezi cu prima doamnă a României.

Vizita Papei Francisc a fost o provocare

Aceasta a dezvăluit că a avut parte de una dintre cele mai grele provocări atunci când a trebuit să creeze o rochie pentru vizita Papei Francisc, deoarece nu a putut lăsa nimic la vedere.

„Când a venit Papa în România, mi-am dorit și și-a dorit o rochie care să fie serenă, feminină, dar, în același timp, extrem de serioasă și să nu lase la vedere nimic, nici brațe, nici gât. Nu a fost chiar simplu, dar am reușit să realizăm respectiva rochie, cu care l-a întâmpinat pe Papa, a fost extraordinar de frumoasă. A fost o inspirație pe care am avut-o la un moment dat și o soluție pe care am găsit-o și a fost foarte bine.”, a spus Eli Lăslean într-un interviu pentru ego.ro.

Eli Lăslean, un designer perfecționist

Eli Lăslean a mărturisit că este o fire perfecționistă, iar din această cauză pune multă presiune pe ea însăși.

„Este o mare responsabilitate și este un stres pentru că îmi doresc foarte mult ca fiecare ținută să fie perfectă, să fie impecabilă și în același timp să fie diversă, să fie altceva. Nu este simplu, dar este foarte frumos”, a spus aceasta.

Totodată, a spus că este o femeie fericită, fiindcă prin natura meseriei sale, face fericite alte femei.

„Cred că am făcut absolut tot. Nu cred că există ceva pe care nu am exersat. În zeci de ani am făcut mii și mii de modele și la ora aceasta sunt foarte mulțumită. După cum vedeți, am abordat o ținută veselă și plină de optimism pentru că roșu este culoarea bucuriei și culoarea fericirii. Sunt foarte fericită pentru că știu că am făcut fericite sute de mii de femei”, a adăugat designerul.

Cât despre stilul său, Eli Lăslean a spus că ținutele sale sunt simple și elegante și de aceea, pot fi purtate de oricine.

„În general, ținutele pe care i le fac sunt destul de simple, au o simplicitate studiată, o eleganță discretă și după părerea mea, sunt foarte accesibile. După părerea mea, stilul First Lady poate să fie adaptat de oricine”, a precizat Eli Lăslean.