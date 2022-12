Anunțul dimineții pentru pensionari! Date de ultim moment de la ASF. Toți trebuie să știe

Așadar, datele înregistrate de ASF cu privire la evoluția sistemului de pensii private în primele 9 luni ale anului arată că toate cele șapte fonduri de pensii administrate privat au înregistrat o rată de rentabilitate în scădere, în primele nouă luni ale anului 2022.

În schimb, al treilea trimestru a consemnat o revenire substanțială la nivelul activului mediu per participant.

Contribuția medie per participant a ajuns la 235 de lei, la finalul lunii septembrie 2022

La finalul lunii septembrie 2022, activul mediu al unui participant se situa la 11.362 de lei, în scădere față de luna martie 2022 și față de luna decembrie 2021, însă în creștere față de luna iunie 2022, evoluție care evidențiază o tendință de revenire manifestată în al treilea trimestru al anului.

Pe ansamblul primelor nouă luni din acest an, se înregistrează o scădere a activului mediu per participant de la 11.434 de lei, cât era la finalul lui decembrie 2021, însă o creștere de la doar 11.235, cât a fost la finalul lunii iunie 2022. Maximul primelor nouă luni, 11.537 de lei per participant, a fost înregistrat la finalul primului trimestru, când efectele războiului din Ucraina nu deveniseră încă foarte vizibile.

Simultan, contribuția medie per participant a ajuns la 235 de lei, la finalul lunii septembrie 2022, cu 15% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În primele nouă luni ale acestui an, 18.00 de participanți și beneficiari au încasat activul, plăți în valoare totală de 297 de milioane de lei. Aproape 70% dintre participanți și beneficiari au optat pentru plata unică, restul alegând plata eșalonată.

„Riscurile actuale pe piețele internaționale de capital sunt determinate de o inflație persistentă, de o creștere continuă a ratei dobânzii și de o potențială stagflație care vor adăuga presiuni suplimentare pentru prețurile activelor”, este scris în raport, conform studiifinanciare.ro

Activele totale ale sistemul de pensii administrate privat au crescut

La rândul lor, activele totale ale sistemul de pensii administrate privat (Pilon II) au crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 2% față de perioada similară anului trecut, la 88,71 de miliarde de lei.

Trebuie menționat că evoluția a fost înregistrată pe fondul creșterii substanțiale a contribuțiilor, iar numărul participanților a depășit 7,9 milioane.

De asemenea, raportul realizat de ASF prezintă și evoluția randamentelor și a activului. Principala cauză a scăderilor din primăvară-vară este reducerea prețurilor titlurilor de stat în portofoliu, în contextul creșterii dobânzilor. Inflația este principalul risc care persistă în continuare.

Mai apoi, analiștii ASF prezintă și scăderile la nivelul Valorii Unitare a Activului Net (VUAN), indicator care redă practic performanța investițională a fiecărui fond, fiind calculat ca raport între valoarea activului net a unui fond și numărul de unități de fond.

„În prezent, valorile unităților de fond înregistrează scăderi, însă nu de aceeași amplitudine precum cea consemnată la izbucnirea pandemiei COVID-19. Creșterea generalizată a ratelor dobânzilor a determinat scăderi ale prețurilor titlurilor de stat aflate în portofoliile fondurilor de pensii private, ceea ce a condus implicit la scăderea valorilor unitare ale activelor nete.

Ratele de dobândă au înregistrat creșteri majore în primele luni anului 2022, determinate fiind de intensificarea presiunilor inflaționiste, dar și de războiul din Ucraina și repercusiunile acestuia (persistența primei de risc suveran la un nivel ridicat pentru România). Ținând cont de procentul semnificativ al obligațiunilor în portofoliile fondurilor de pensii, în special titluri de stat, se evidențiază o scădere a valorii activelor în trimestrul III 2022 (în luna septembrie 2022 activele au scăzut cu 0,5% comparativ cu finalul anului 2021)”, este scris în raportul ASF.