În cel mai recent raport, Ministerul Britanic al Apărării afirmă că Rusia a primit probabil o reaprovizionare cu muniție iraniană de tip Shahed-131 și de tip 136, în ultimele trei săptămâni fiind raportate noi atacuri care implică aceste dispozitive.

Marți, statul major ucrainean a raportat doborârea a cel puțin 14 Shahed-136, în timp ce miercuri, oficialii ucraineni au raportat utilizarea unor vehicule aeriene fără pilot de atac cu o singură direcție furnizate de Iran pentru a ataca oblasturile Zaporojie și Dnipro, The Guardian.

Ultima doborâre raportată a unui Shahed-136 în Ucraina a avut loc la 17 noiembrie.

„Pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, au fost raportate atacuri ale unor vehicule aeriene fără echipaj (UAV) de atac unidirecțional (OWA) furnizate de Iran. Aceste evenimente rămân să fie verificate, dar este probabil ca Rusia să își fi epuizat stocul anterior de câteva sute de Shahed-131 și 136 și să fi primit acum o reaprovizionare.

La 06 decembrie 2022, Statul Major General ucrainean a raportat doborârea a 17 UAV-uri, inclusiv 14 Shahed-136. La 07 decembrie 2022, oficialii ucraineni au raportat utilizarea de UAV-uri OWA furnizate de Iran care vizau oblasturile Zaporojie și Dnipro. Ultima doborâre raportată anterior a unor Shahed-136 iraniene în Ucraina a avut loc la 17 noiembrie 2022. Dacă se verifică, este probabil ca Rusia să fi reînceput atacurile cu sisteme UAV OWA nou livrate.” , a transmis Ministerul Britanic al Apărării.

