Doliu uriaș în România! Un cunoscut muzician s-a stins din viață: A fost un om plin de compasiune

Este doliu uriaș în lumea artistică după ce pianistul Radu Lupu s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani în Lausanne. Acesta a decedat după o lungă perioadă de boală.

Anunțul decesului său a fost făcut pe pagina de Facebook a Festivalului George Enescu.

”Aflăm cu profundă tristeţe despre decesul maestrului Radu Lupu, un prieten drag al Festivalului Enescu şi un muzician magnific! Incredibilul pianist şi compozitor român a câştigat, în 1967, marele premiu al Concursului Internaţional George Enescu.

Vom preţui pentru totdeauna modul său uimitor de a transforma muzica în magie. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a ne exprima tristeţea pentru această pierdere a întregii lumi muzicale. Maestrul Radu Lupu va rămâne pentru totdeauna în memoria şi în inimile noastre: o adevărată legendă”, se arată pe pagina de socializare.

Radu Lupu a cântat alături de toate orchestrele importante ale lumii

Regretatul pianist de origine română a început să studieze pianul de la vârsta de 6 ani, doi dintre principalii lui profesori de pian fiind Florica Musicescu, care i-a predat şi lui Dinu Lipatti, şi Heinrich Neuhaus, care i-a mai predat şi lui Sviatoslav Richter şi Emil Gilels.

Radu Lupu a câștigat trei dintre cele mai prestigioase concursuri de pian din lume, în perioada 1966-1969, respectiv Concursul Internaţional de Pian Van Cliburn, Concursul Internaţional de Pian George Enescu și Concursul Internaţional de Pian Leeds.

Aceste trei concursuri au dat startul carierei sale internaționale, regretatul pianist apărând alături de toate orchestrele importante ale lunii.

Acesta a realizat peste 20 de înregistrări, ele incluzând lucrări de Beethoven, Brahms, Grieg, Mozart, Schubert şi Schumann, inclusiv toate concertele pentru pian ale lui Beethoven şi cinci sonate pentru pian şi alte lucrări solistice, concertele pentru pian ale lui Grieg şi Schumann, precum şi trei lucrări solistice majore ale lui Schumann, nouă sonate pentru pian şi Impromptus şi Moments musicaux ale lui Schubert, diverse lucrări solistice majore şi primul concert pentru pian al lui Brahms şi două concerte pentru pian ale lui Mozart.

Înregistrările sale de muzică de cameră pentru Decca includ toate sonatele pentru vioară şi pian de Mozart cu Szymon Goldberg; sonatele pentru vioară de Debussy şi Franck cu Kyung Wha Chung; şi diverse lucrări de Schubert pentru vioară şi pian cu Goldberg. De asemenea, a înregistrat lucrări de Mozart şi Schubert pentru pian la patru mâini şi două piane cu Murray Perahia pentru CBS Masterworks, cântece de Schubert cu Barbara Hendricks pentru EMI şi lucrări de Schubert pentru pian la patru mâini cu Daniel Barenboim pentru Teldec.

Regretatul artist a câștigat mai multe premii

Pianistul Radu Lupu a fost nominalizat la două premii Grammy, câștigând chiar unul dintre ele în anul 1996 pentru un album cu două sonate pentru pian de Schubert.

Cu un an înainte, acesta câștiga premiul Edison pentru un disc cu trei lucrări majore pentru pian de Schumann. De asemenea, el a mai câștigat Premiul Franco Abbiati în 1989 şi 2006, precum şi Premiul Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli din 2006.

Cariera lui Radu Lupu s-a desfăşurat alături de cele mai prestigioase orchestre şi cei mai mari dirijori ai lumii – în 1972 el a cântat în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim, şi cu Orchestra Simfonică din Chicago, sub bagheta lui Carlo Maria Giulini. Ulterior, a realizat un turneu de doi ani prin SUA, cu Orchestra Filarmonică din New York. De asemenea, el a mai făcut turnee în Europa şi Statele Unite, dar şi în Asia.

Artiști cunoscuți deplâng pierderea sa

Fiind un pianist extrem de cunoscut, cu o carieră extraordinară în spate, mai mulți artiști deplâng pierderea sa. Printre aceștia se numără violoncelistul Steven Isserlis, cel care a postat un mesaj pe contul său de Twitter în care scrie că Radu Lupu a fost unul dintre cei mai mari muzicieni.

”Devastat să aflu că Radu Lupu ne-a părăsit. El a fost nu doar unul dintre cei mai mari, calzi şi profunzi muzicieni pe care i-am auzit vreodată, ci şi un om foarte bun, plin de compasiune, modest şi amuzant şi un prieten minunat”, notează violoncelistul Steven Isserlis.

Soprana Angela Gheorghiu se numără și ea printre muzicienii care deplâng trecerea la cele sfinte ale pianistului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, soprana spune că este profund întristată de trecerea în nefiinţă a legendarului pianist şi a dragului său compatriot, Radu Lupu.

”Va rămâne un artist sublim şi unic, prea puţin cunoscut în România, dar un geniu muzical de neîntrecut al acestei lumi”, a scris Angela Gheorghiu pe pagina de socializare.