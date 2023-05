Tot mai multe voci grele la nivel mondial sar în apărarea apărarea Simonei Halep. De curând, în grupul apărătorilor campioanei României a intrat și Gil Gross un renumit jurnalist american specializat în tenis. Gross se declară „100% alături de ea” în plin scandal de dopaj.

Într-un podcast, jurnalistul a declarat clar faptul că Simona Halep trebuia să primească o suspendare provizorie, fiind prima „abatere”. Cu toate astea, ea nu are voie să evolueze în competițiile oficiale de mai bine de 8 luni.

Chiar dacă tenismena a adus dovezi, procesul a f0st amânat. Pe data de 16 mai, francezii de la Turneul de tenis de la Roland Garros au anunțat faptul că românca nu va putea participa la concurs, ca urmare a scandalului fără rezolvare.

„Simona Halep s-a plâns public că procesul durează de opt luni de când a picat testul anti-doping. Ea a susținut că substanța găsită în corpul ei a fost într-o cantitate atât de mică, încât nu își putea îmbunătăți performanțele.

Protocolul spune că atunci când pici testul anti-doping, primești o suspendare provizorie. Ai dreptul de a contesta decizia, apoi trebui să urmeze o audiere. Depui dovezile și ești audiat” este de părere Gross.

Îi dă dreptate româncei

Jurnalistul american nu lasă loc de îndoială când afirmă că Simona Halep are dreptate. „A trecut mult timp de când Halep a adus dovezile, iar procesul continuă să fie amânat!

Simona a răbufnit, spunând că nu este corect. Cred că are dreptate în tot ce spune! Sunt total de acord cu ea!

Cum poți suspenda pe cineva, iar apoi să nu dai un verdict într-un timp decent!? Sunt 100% alături de ea”, a afirmat Gill Gross în podcastul susţinut la Tennis Chanel.

Și Snigur o apără pe Halep

Înainte de suspendare, Simona Halep a avut un meci cu Daria Snigur, jucătoare de tenis ucraineană care este numărul 124 mondial în clasamentul WTA. Tânăra sportivă a reușit să o învingă pe româncă, dar a rămas marcată de cât de bine joacă.

Daria Snigur a tras concluzia că este imposibil ca românca să se fi dopat, fiind, de fapt, vorba despre o înscenare. Sportiva nu ar fi avut motive pentru care să recurgă la substanțe interzise care să o facă să joace mai bine.

„A fost o victorie neașteptată pentru că Simona este o mare jucătoare de tenis. Nu mi-am putut imagina că pot juca așa cum am făcut-o. Este cel mai bun meci al carierei mele! Cred că a fost o înscenare, în opinia mea, pentru că juca atât de bine înaintea acestei probleme! Ea nu are nevoie de doping. Este imposibil pentru Simona.

Nu, nu cred. Eu am venit de calificări. Cred că Simona…Nu știu. Cred că Simona trebuia să câștige! Am fost foarte emoționată pentru că a fost primul meci pe terenul central, Louis Armstrong împotriva Simonei Halep. Am avut multe emoții. Foarte mulți oameni au urmărit acel meci al nostru…”, a spus Daria Snigur, pentru Eurosport.