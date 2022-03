Așadar, președintele ucrainean a vorbit despre evoluția negocierilor cu Rusia și a spus că „va exista o victorie”, însă nu știe când. Diplomații din Ucraina „lucrează și discută” despre agenda care ar putea exista între cele două țări.

„Știm 100% că va exista o victorie. Și nu știm sigur când va fi. Diplomații noștri lucrează și discută câteva detalii despre agenda care poate fi între noi și Federația Rusă. Mi-ar plăcea să se întâmple asta și să fie deja realitate, în practică, și nu doar în cuvinte, procesul de reglementare, procesul de pace, procesul de încheiere a războiului.

Acest lucru va face posibilă, de altfel, deblocarea proceselor umanitare: îndepărtarea oamenilor din zonele de conflict, precum și livrarea de alimente, apă și medicamente… Acesta este semnalul uman corect, diplomatic, cu care începe întotdeauna sfârșitul război. În toate vremurile civilizate normale s-au întâmplat, chiar și atunci când anumite conflicte au fost mai dure”, a declarat Volodimir Zelenski.

Federația Rusă a dat primul semnal

De asemenea, acesta a spus că spus primele semne de victorie au apărut deja.

„Deja avem un semnal din partea Federației Ruse. În ultimii doi ani, nu am auzit niciodată că ar putea exista un dialog. Nu am auzit niciodată asta și nici măcar nu ne-am contactat de zeci de ori. Cred că am purtat sute de discuții cu liderii diferitelor state, cărora le-am oferit toate oportunitățile de a fi negociatori, de a fi mediatori, cineva doar pentru a înlesni întâlnirea. Ar trebui să știți că toate aceste mii de oameni au murit pentru că Rusia nu a confirmat niciodată posibilitatea unei întâlniri. Și aceasta este responsabilitatea lor. Absolut.

Nu am fost de acord cu niciun ultimatum și războiul s-a adâncit. Acum vedem că o operațiune rapidă de ocupare a statului nostru – trei sau patru zile – nu a avut loc. Schimbări în conducerea statului nostru, schimbarea drapelului statului nostru – toate acestea nu s-au întâmplat. Sunt sigur că nu se va întâmpla. Și chiar dacă un milion de cetățeni ruși sunt aduși aici să moară, este imposibil să-i ocupăm pe ucraineni”, a mai spus Zelenski.

„Nu au o asemenea putere”

Totodată, președintele ucrainean a postat și un videoclip în care a spus că „invadatorii ruși” nu au puterea să-i cucerească.

„Invadatorii ruși nu ne pot cuceri. Ei nu au o asemenea putere. Ei nu au un asemenea spirit. Ei se bazează doar pe violență. Doar pe teroare. Doar pe arme, și au multe. Dar invadatorii nu au o bază naturală pentru viața normală. Pentru ca oamenii să se simtă fericiți și să viseze. Sunt incapabili din punct de vedere organic să facă viața normală! Oriunde a ajuns Rusia într-o țară străină, visele sunt imposibile”, a transmis Volodimir Zelenski.