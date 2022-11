Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat marți cu cât vor crește pensiile în funcție de veniturile actuale ale pensionarilor.

Cu cât vor crește mai exact pensiile

„Sunt convins că nu am fi vorbit acum de majorări, vă spun sigur, dacă PSD nu era la guvernare. Vreau să vă mai spun un aspect.

Pensiile între 1.000 și 1.500 de lei vor crește în medie cu 34%-45%, cu toate aceste măsuri. Pensiile între 1.501 lei și 2.000 de lei vor avea o creștere de 22% până la 25%. Cele între 2.001 și 3.000 de lei vor avea o creștere de 14%-15%.

Cel mai important este că prezența PSD la guvernare a dus și încheierea legii susținută tot de noi și anume acel procent de 40%, s-a ajuns la el și știm foarte bine că în anul 2021, când era strict o guvernare de dreapta și nu era un război la graniță și această criză profundă, nu s-a dat niciun leu.

Iată că valoarea punctului de pensie specificată în legea promovată de PSD trebuia să fie acum 1.775 de lei, suntem la 1.784 de lei valoarea punctului de pensie, începând cu data de 1 ianuarie”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Nicolae Ciucă, despre decizia coaliției privind pensiile

Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că în coaliţia de guvernare nu sunt luate decizii pentru electoratul liberalilor sau pentru cel al PSD, ci acestea îi vizează pe toţi cetăţenii români.

Premierul a fost întrebat de jurnalişti, la sediul PNL, cum comentează faptul că PSD a transmis că este o „reuşită” a social democraţilor faptul că au convins coaliţia să ia măsurile pentru pensionari în funcţie de veniturile pe care le au.

„Eu cred că este doar o problemă de comunicare. Eu, personal, de fiecare dată am anunţat că vom lua măsuri astfel încât să asigurăm protejarea tuturor cetăţenilor români. Important, în momentul de faţă, nu este cine a propus. Fiecare dintre noi am venit cu propunerile noastre. Cândva s-a vorbit de 10%, de 6%, s-a vorbit despre 15%. Iată, astăzi, întreaga anvelopă pe care am decis-o aseară este de 15,8%, pentru că atât ne-a permis bugetul”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Şeful Guvernului a mai subliniat că toate măsurile stabilite în cadrul coaliţiei sunt sustenabile.