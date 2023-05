Florin Zamfirescu a venit cu un anunț înspăimântător. El a făcut o serie de declarații care îi vor pune pe mulți pe gânduri. Celebrul actor a susținut că s-a cam plictisit de viața de pe pământ și că s-ar cam duce.

În vârstă de 74 de ani, actorul a recunoscut că s-a plictisit de viața pe pământ și simte că i se apropie momentul retragerii de pe pământ. La câțiva ani de la retragerea din viața publică, actorul se bucură de timpul său alături de familie.

Florin Zamfirescu duce viața pe care și-a dorit-o

„Am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1.300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare. Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit. Și ce să fac, scriu. Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două. Cartea de amintiri se numește „Am fost actor””, a declarat Florin Zamfirescu pentru Cancan.

El a susținut că acum s-a retras și îi lasă pe cei mai tineri să joace în filme și pe scena teatrului.

„Acum m-am retras și i-am lăsat pe cei tineri, am devenit un bun spectator. Merg la teatru, merg la filme, citesc. Mă simt și eu un bătrânel acolo. Dar nu pot să tac. Mai apar în emisiuni unde-mi dau cu părerea, ca urmare a spaimelor pe care le am”, a susținut cunoscutul actorul.

Actorul a susținut că s-a plictisit pe Terra

În ceea ce privește sănătatea, Florin Zamfirescu a spus că având o soție doctoriță, nu are niciun stres.

„Iau cam multe pastile pe zi, dimineața și seara. Cam 20. Întreabă-mă ce nu am. Nu mai fumez de vreo cinci ani. Dar culmea, visez și acum că fumez. E iarba naibii tutunul. Dar… cât o mai fi. Eu m-am plictisit pe Terra. Am fost aici, mă simt bine, mă bucur de succesele oamenilor. Dar eu gata, m-aș cam duce”, a spus acesta.

Obsedat de versurile lui Nichita Stănescu

El a susținut că are motive de satisfacție, dar că s-a plictisit de viața pe Pământ.

„De viața asta înspăimântătoare. Mă obsedează versul lui Nichita Stănescu – „Și eu numai pentru ea trăiesc, în viața fioroasă de sub ceresc”. De ce o fi zis asta Nichita? ,,Viața fioroasă de sub ceresc””, a declarat îndrăgitul actor.