„Am început să plâng și nu mai puteam să mă opresc”. Aceasta a fost mărturisirea Andreei Marin la ani de zile după ce a încheiat cu succes emisiunea „Surprize, surprize”. Ea a dat glas unui episod mai puțin cunoscut publicului și care a avut legătură cu celebra emisiune de divertisment.

Totul s-a petrecut la început, când presiunea a copleșit-o pe Andreea Marin. Ea a suferit un atac de panică, iar cel care a ajutat-o enorm în acel moment a fost Valeriu Lazarov, realizatorul emisiunii.

A început să plângă în timpul filmărilor

Pe atunci, Andreea Marin avea doar 25 de ani. Vedeta a suferit un atac de panică și a început să plângă în timpul filmărilor.

„Nu că am avut temeri, am avut o criză de panică și am început să plâng și nu mai puteam să mă opresc. Valeriu Lazarov, care mi-a fost ca un tată și mentor în această meserie, a venit, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «Eu am încredere. Știu ce știi, știu ce poți și nu trebuie să te copleșească că publicul care te privește este larg»”, a declarat Andreea Marin, pentru catine.ro.

Îndemnul foarte important pe care l-a primit

Andreei Marin a învățat, astfel, că poate să-și depășească limitele, un îndemn foarte important pe care l-a primit chiar de la tatăl ei.

„Mi-am confirmat o lecție pe care o știam de la tata și care e motto-ul meu de viață: că nu există nu se poate.

Sunt atâtea situații de viață pe care le-am întâlnit. Sunt atâtea vieți care au trecut prin propria mea viață. Dar un lucru știu: când depinde de noi, nu există nu se poate”, a mărturisit ea.

Nu mai apar oameni care au ceva de spus

Andreea Marin e de părere că, la acest moment, în televiziune, calitatea a scăzut considerabil și că nu mai există oameni de televiziune profesioniști.

„Nu aș mai putea spune că există provocări majore pentru mine. Am învățat multe în acești 30 de ani. Provocarea acestor timpuri și nu doar pentru mine este să pui valorile autentice față în față cu non-valorile.

Din păcate, trăim într-o lume în care pe micul ecran nu mai apar oameni care au ceva de spus, ci pretind că sunt oameni de televiziune, oameni care nu au legătură cu această meserie”, a concluzionat Andreea Marin.