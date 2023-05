Gigi Becali a făcut o serie de afirmații pe care mulți le-ar putea apreciat ca fiind de-a dreptul incredibile. El a susținut că perioada de suspendare provizorie de aproximativ 8 luni o afectează mult pe jucătoarea de tenis.

Chiar dacă în ultimii ani Halep a făcut bani frumoși, ea nu a mai încasat niciun ban în ultimele luni din cauza suspendării pentru dopaj. În plus, ea a aflat că nu poate juca nici la Roland Garros (28 mai – 1 iunie), turneu de Grand Slam dotat cu premii record, în valoare totală de 49,6 milioane de euro.

Banii contează pentru Halep

Gigi Becali a apreciat că pierderile financiare generate de suspendarea pentru dopaj își pun amprenta asupra stării de spirit a Simonei Halep.

„Spunea cineva: ‘Domne, la Simona Halep nu contează banii, domne! E chestiune de…’ Băi, banii contează! Și la ea, și la mine, la toți! Pentru că toate celelalte trec și rămân deșarte. Banu’ e ban! Bine, și banul e deșert până la urmă, când mori!”, a afirmat Gigi Becali la emisiunea Fanatik SuperLiga.

Becali, un mare admirator al jucătoarei de tenis

De altfel, Becali este unul dintre cei mai mari admiratori ai jucătoarei de tenis.

„Am trăit meciul Simonei Halep în lacrimi și rugăciune. Îl țineam pe Hristos la piept și mă rugam să câștige Simona punctul. Abia la finalul punctului respiram. Pe mine nu mă interesează tenisul, mie îmi pasă de ea. Nu neapărat că e machidoancă, ea e româncă. Mă rugam foarte tare în timpul meciului”, spunea Becali după primul titlu de Grand Slam câștigat de Halep, la Roland Garros 2018.

Pierderi de 10 milioane de dolari din cauza scandalului de dopaj

Cât despre pierderile suferite de marea campioană, Ion Țiriac a apreciat că acestea ar fi în jur de 10 milioane de dolari.

„Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acuma? Ce să facă cu dopingul? Cum să facă? Însă este încâlcită treaba, iar macularistica asta care te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. După 6 luni, 8 luni, un an, când nu o să mai joace? Cine e de vină? E sport profesionist. Ea într-un an face 10 milioane. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame”, a declarat recent Ion Țiriac într-un interviu acordat ProSport.