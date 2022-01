COVID-19 i-a dat de furcă artistului

Se pare că după externarea sa, problemele au continuat. Artistul s-a simțit bine o vreme și a mers la Londra pentru o scurtă vacanță, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată. După ce a făcut câteva analize, medicii au descoperit că acesta are probleme cu tiroida, așa că a fost din nou internat în spital.

Pe 5 ianuarie 2021, Gabriel Cotabiță ajungea pe mâinile medicilor din cauza infecției cu COVID-19. După ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, artistul a oferit câteva declarații referitoare la experiența trăită, potrivit cancan.ro.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, la momentul respectiv.

Probleme de sănătate pentru Gabriel Cotabiță

Recent, Gabriel Cotabiță a fost invitat la emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV. Acesta a povestit că în această perioadă îi apar tot felul de probleme de sănătate la care nu se aștepta. Artistul a spus că recent a avut probleme cu tiroida, precizând că este pentru a doua oară când are astfel de probleme.

„Sunt într-o perioadă care o aveam scrisă, în care mi se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute din punct de vedere al sănătății. Îmi apar probleme pe care nu le cunoșteam. De exemplu, problemele pe care le am cu tiroida.

Am avut probleme anul trecut. Crăciunul și Revelionul le-am petrecut în spital cu Covid-19. (…) Norocul meu a fost că am avut niște oameni drăguți în spitale, la Colentina a fost ultima întâmplare.

M-am trezit dimineața și nu am putut să mai merg … am căzut din picioare, pur și simplu. Nu am făcut efort … Când ți se hotărăște că ai treabă, ai treabă. La mine așa e! (…)

Și în rândul trecut, mi-au zis că mi s-a făcut rău că am făcut efort. Nu am făcut niciun efort, mamă”, a povestit artistul la emisiunea „Vorbeşte Lumea”.