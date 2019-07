Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că va propune un plan de măsuri privind restructurarea personalului bugetar din ministere și din companiile de stat. El s-a arătat nemulțumit de numărul mare de minstere și de companii de stat, precum și de numărul mare al angajaților în ministere, vorbind despre eficientizarea cheltuielilor publice, așa cum companiile private procedează la eficientizarea activității:

”Partea de cheltuieli publice…am spus-o mereu. Dacă o companie privată are un surplus sau are o cheltuială care nu se justifică sau poate să facă o eficientizare a activităţii în acea firmă, nu o face? Şi atunci, eu ca ministru de Finanţe, spun aşa: poate ministerul acesta are o structură supradimensionată, poate numărul de ministere este foarte mare, poate numărul de secretari de stat este foarte mare, secretari de stat care aduc după sine şi cabinete de consilieri, cheltuieli în lanţ. Nu e normal că trebuie să le spunem să fie aliniate la situaţia actuală?”, a declarat Teodorovici, marți seară, la Antena 3.

”De ce să le ţinem în mod inutil pentru că astfel de măsuri dacă nu se iau astăzi vor produce efecte negative pentru ani de zile. Companii care atârnă de ani de zile în mod nejustificat. Şi mă uit în administraţie, cât stă o persoană, dacă stă până la ora 16:00, şi poate face altceva decât ceea ce trebuie să facă. Nu pot să mă uit în ochii electoratului şi să ştiu că în administraţie sunt astfel de situaţii. Îmi pare rău, nu pot să accept astfel de situaţii. Cu ocazia rectificării bugetare, vom veni şi cu un plan de măsuri pe care să îl prezentăm doamnei prim-ministru şi guvernului pentru a fi asumat. Sunt măsuri nu pentru că nu sunt bani, sunt măsuri de bun simţ, indiferent dacă ai sau nu ai bani”, a mai spus el.

Teodorovici a insistat pe faptul că restructurarea personalului bugetar nu se va face pentru că nu ar exista bani de pensii și salarii. În plus, spune ministrul, planurile de investiții este obligatoriu să fie realizate:

”Noi ne-am asumat câteva modificări legislative cu impact consistent pe zona de buget, legea salarizării, legea pensiilor, fel de fel de astfel de măsuri cu scopul de a îndrepta nedreptăţi. Acest deficit de 1,4 % a fost prevăzut, a fost anticipat în 2019 în legea bugetului la început de an nu este pentru noi o surpriză. Obligatoriu, investiţiile, că sunt la nivel local, că sunt la nivel naţional ele trebuie să se întâmple”, a spus Eugen Teodorovici, marţi seară, la Antena 3, întrebat despre deficitul bugetar de 1,4%.

Nu se va pune în discuţie plata obligaţiilor, vizavi de partea socială, că sunt cu pensii, că sunt salarii. Nu se pune această problemă în discuţie. Nu ai cum să pui problema în felul acesta. Nu ai cum să spui că un guvern nu poate să asigure plata pensiilor şi salariilor. Ele se vor asigura. Nicio factură legată de investiţii nu va rămâne fără plata aferentă, indiferent cum se modifică indicatorii macroeconomici”, a mai spus ministrul de Finanțe.

