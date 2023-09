Artista Silvia Dumitrescu a fost diagnosticată cu tiroidită autoimună Hashimoto. Boala s-a declanșat după moartea mamei sale, care a suferit de cancer la sân. Tragicul eveniment a fost un șoc emoțional puternic pentru artistă.

Vreme de ani de zile ea a făcut analize și investigații pentru boala de care suferă. De asemenea, afecțiunea a avut un impact serios asupra ei, mai ales în ceea ce privește silueta.

Silvia Dumitrescu a spus că a urmat tratamente pentru tiroidită Hashimoto și că a căutat ajutor medical în Germania.

Din păcate, această afecțiune nu are vindecare definitivă, dar poate fi gestionată prin medicație și schimbări ale stilului de viață.

„În urma pierderii mamei mele – a murit la 59 de ani, de cancer, când băiețelul meu avea 10 luni – am avut un șoc emoțional atât de puternic, încât m-am îmbolnăvit. Am fost la un doctor endocrinolog și am aflat că am noduli pe tiroidă și hipotiroidie.

Iar după niște ani, când niciun tratament nu mă mai salva, am mers în Germania, la o doctoriță care mi-a dat diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto.

Am înțeles atunci că silueta mea va avea tot timpul de suferit, că voi avea o lipsă permanentă de anumite vitamine, că voi obosi mai ușor și că starea mea emoțională va avea de suferit (atacuri de panică, stare de agitație, nervozitate, palpitații)”, a mărturisit Silvia Dumitrescu.