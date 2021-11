Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că pensiile vor fi majorate cu zece procente începând cu 1 ianuarie. El a susţinut că a discutat deja cu premierul desemnat şi cu viitorul ministru al Finanţelor despre o rectificare bugetară care să asigure plata pensiilor până la finalul acestui an.

„Vă asigur că în momentul în care se va învesti Guvernul voi solicita, dacă voi fi ministru, în prima zi, execuţia bugetară. Am purtat deja o discuţie preliminară cu ministrul de Finanţe desemnat şi cu premierul desemnat şi vom face o rectificare de buget imediat, astfel încât pensionarii să nu sufere dacă situaţia este aşa de grea cum spune doamna ministru, pentru că eu nu am acum cifrele oficiale în faţă”, a declarat Marius Budăi, luni seară, la România TV.

Fostul ministru a catalogat drept „deranjant” faptul că actualul deţinător al portofoliului, Raluca Turcan, nu a anunţat mai devreme situaţia privind fondurile pentru pensii.

Marius Budăi, atac direct la adresa Ralucăi Turcan

„Deranjat este de ce astăzi a ieşit doamna ministru (nr. Raluca Turcan) cu astfel de declaraţii şi nu a ieşit în timp util să solicite aceşti bani. E şi mai condamnabilă această e declaraţie cu cât te joci cu sănătatea părinţilor şi bunicilor noştri. Nu au nevoie pensionarii de aşa ceva şi îi asigurăm că vom face tot posibilul să nu fie nicio problemă”, a susţinut el.

În ceea ce priveşte majorarea pensiilor, Marius Budăi a arătat că „se merge aşa cum am scris în programul de guvernare”, cu o majorare de zece procente de la 1 ianuarie anul viitor.

„E asumată, s-a discutat şi în seara aceasta, se merge aşa cum am scris în programul de guvernare. Zece la sută cu alocaţiile, cu tot, exact ce am spus acolo, se merge aşa cum am prezentat public în programul de guvernare. De la 1 ianuarie”, a adăugat Marius Budăi.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a transmis, luni, colegilor de partid un mesaj extrem de dur legat de negocierile pentru guvern şi de atitudinea preşedintelui partidului Florin Cîţu, pe care l-a acuzat că spune minciuni şi căruia i-a cerut să-şi depună demisia împreună cu toată echipa de negociere.

”E puţin spus că s-a negociat în genunchi”, consideră Raluca Turcan.

„Florin, eşti dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă ţin de capul tău şi-ţi spun repetat că de vineri nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pentru că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook”, i-a transmis Raluca Turcan lui Florin Cîţu.