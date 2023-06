Ilie Năstase a vorbit despre cazul Simonei Halep, care, în opinia sa, se află în mâna unor persoane care iau decizii nu tocmai corecte. Fostul tenismen susține că acest caz este tergiversat datorită faptului că sportiva este româncă.

Situația Simonei Halep este complicată

În acest context, Năstase aduce în discuție cazuri ale altor jucătoare de tenis din alte țări care au fost implicate în situații similare, dar nu s-a luat nicio măsură împotriva lor.

„Simona, nu ştiu, e complicată situaţia ei. Cum spunea şi domnul Ţiriac, trebuia să se grăbească la început, pentru că apoi au tocat-o. Cu cât o lungeşti, cu atât o să aştepte mai mult ca să poată să joace tenis din nou. Se tergiversează pentru că e româncă!

Când mi-au spus că sunt rasist, am terminat în trei zile subiectul, pentru că ne-am dus peste ei. Aşa trebuia să se facă şi în acest caz, dar acum e prea târziu. Simona trebuie să stea la mâna unora care decid şi care nu sunt prea corecţi.

Ştiu nişte jucătoare de tenis din alte ţări care au fost prinse şi nu s-a făcut absolut nimic. Simona n-o să uite tenisul în opt luni, trebuie să-şi vadă de antrenamente şi să sperăm că decizia va fi luată în curând. Poate că o să joace la US Open. Simona o să-şi revină, a fost numărul 1, nu poţi să fii mereu numărul 1 … dar ea are calităţi să fie din nou numărul 1”, a spus Ilie Năstase, într-un interviu pentru Digi Sport.

Sportiva, suspendată din octombrie 2022

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, este suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în timpul US Open, în august 2022. Această moleculă interzisă stimulează producţia de globule roşii şi este interzisă de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA). Halep riscă până la patru ani de suspendare în acest caz.

Ulterior, Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep „a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP)”.

Acestă a doua acuzație „se bazează pe o evaluare a profilului paşaportului biologic al Simonei Halep de către un grup de experţi independenţi”, precizează organismul internațional.