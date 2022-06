Sancțiunile UE ar trebui să includă embargoul asupra gazelor rusești, spune un oficial ucrainean, asta după ultimele atacuri cu rachete ale Moscovei asupra Kievului. Șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski spune că Summitul G7 ar trebui să răspundă celor mai recente atacuri rusești,

Andru Yermark, șeful biroului președintelui ucrainean, a mai spus că sancțiunile occidentale împotriva țării conduse de Vladimir Putin ar trebui să fie mai aspre și ar trebui, de asemenea, să includă și un embargo asupra gazelor naturale rusești.

„Sancțiunile ar trebui să fie mai agresive. Un embargou asupra exporturilor de aur este bun, dar este nevoie de un embargo asupra gazelor în noul pachet de sancțiuni al UE”, se arată în mesajul său de pe Telegram.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut duminică țărilor G7 să răspundă la noul atac cu rachete asupra Kievului prin impunerea de noi sancțiuni Rusiei și prin furnizarea de mai multe arme grele Ucrainei.

„Acest copil ucrainean în vârstă de 7 ani dormea liniștit în Kiev până când o rachetă de croazieră rusească i-a aruncat în aer casa. Multe altele în jurul Ucrainei sunt sub lovituri. Summitul G7 trebuie să răspundă cu mai multe sancțiuni împotriva Rusiei și mai multe arme grele pentru Ucraina”, a declarat Kuleba pe Twitter.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022