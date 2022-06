Ziua de vineri, 17 iunie, va rămâne drept un moment istoric pentru întreaga Europă.

Comisia Europeană, prin vocea preşedintelui Ursula von der Leyen, a recomandat oficial acordarea statutului de candidat la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

Şeful diplomaţiei din Ucraina a reacţionat imediat. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Dmitri Kuleba a precizat că istoria Europei se scrie chiar acum, iar decizia anunţată astăzi va reprezenta un impuls uriaş pentru transformările ulterioare ale Ucrainei.

„Istoria europeană se scrie chiar acum. Salutăm opinia pozitivă a Comisiei Europene, care a concluzionat că Ucrainei îi poate fi acordat statutul de țară candidată la UE la summitul Consiliului European de săptămâna viitoare.

Aceasta va fi o dovadă vie a conducerii europene și un impuls uriaș pentru transformările ulterioare ale Ucrainei”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de Externe.

