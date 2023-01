În data de 8 decembrie 2023, România a primit un vot nefavorabil la Consiliul JAI în ceea ce privește aderarea țării noastre la Spațiul Schengen, în urma veto-ului impus de Austria. Astfel, eșecul Schengen a fost intens discutat în spațiul public. Mai mult decât atât, unii români au boicotat decizia Austriei în semn de protest. Jurnalistul Mircea Badea a venit cu noi precizări în acest sens. Acesta a declarat că poprul român nu este respectat la nivelul Uniunii Europene.

Nu intrăm în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni!

„Știți de ce nu intrăm? Pentru că nu ne respectă nimeni! Pentru că în primul rând noi nu ne respectăm pe noi și nu suntem așadar demni de respect. Pentru că nu suntem în stare, de fapt, de nimic în afară de how, how, au how, după care sluj și atât. Asta e tot ce știm să facem. Asta e tot ce putem să facem. Asta e tot ce vom face și în continuare.

Deci nu intrăm în Schengen pentru că e un club select și românii nu au ce să caute în clubul ăsta select. Lăsați orice alt argument. Nu intrăm în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni. Şi pe bună dreptate, pentru că suntem de vină. Adică avem partea noastră uriașă de vină în asta cum nu ne respectă. Noi nu suntem în stare să ne apărăm minim românii, limba latină în marea slavă.”, a declarat Mircea Badea în emisiunea În gura presei de la Antena 3 CNN.

Care este motivul Pentru care Austria s-a opus

Austria a înregistrat anul trecut peste 100.000 de treceri ilegale la frontiera sa. Subiectul migranților a fost și motivul principal al veto-ului împotriva aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen.

Austria a înregistrat peste 100.000 de treceri ilegale de frontieră şi şi-a justificat astfel opunerea intrării Bulgariei şi României în Schengen, reproşând lipsa protecției frontierelor externe a UE. Rezultatul a dus către o dispută diplomatică între Sofia şi Bucureşti, pe de o parte, şi Viena, pe de altă parte. Totuși, între timp, cifrele au scăzut brusc: de la jumătatea lunii decembrie până în primele zile ale lunii ianuarie, au fost reţinuţi cu 70% mai puţini imigranţi ilegali, a informat cotidianul „Die Presse”.