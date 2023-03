Ministrul Muncii a spus România nu are speranța de viață din vest, iar autoritățile nu-și permit să pună „carul înaintea boilor”. În acest context, Marius Budăi a criticat creșterea vârstei de pensionare și a subliniat că mai întâi trebuie crescută speranța de viață.

Dacă îi prelungești vârsta de pensie îi interzici dreptul la pensie

„Tot mai des mă întreb oare ce au gândit acești oameni când au gândit PNRR. Din punctul meu de vedere, sigur nu s-au gândit la oameni pentru că noi nu avem speranța de viață din vest și nu putem să punem carul înaintea boilor.

Eu cred că noi suntem obligați întâi să ridicăm speranța de viață a oamenilor și apoi să discutăm câteva aspecte care deja există în legislația actuală. Nu văd de ce am înlocui niște lucruri care funcționează bine și nu văd de ce, după vârsta de 65 de ani am interzice dreptul la pensie a anumitor cetățeni.

Dreptul la pensie, am spus foarte bine, pentru că dacă îi prelungești vârsta de pensie îi interzici dreptul la pensie și atunci noi PSD am spus-o de multe ori că nu susținem acest aspect. Eu susțin din punctul de vedere al profesionistului, din punctul de vedere al celui care este atent la ceea ce se întâmplă în viața actuală a cetățenilor români și sub nicio formă nu o vom susține”, a declarat Marius Budăi, conform romaniatv.net

Marius Budăi spune că PSD nu va aproba acest lucru

Mai apoi, ministrul a amintit de faptul că CCR a dat posibilitatea femeilor din România să lucreze până la vârsta 65 de ani. Totuși, legea 263 din 2010 conține o prevedere legată de creșterea graduală a vârstei de pensionarea atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

„Iar în ianuarie 2030, dumneavoastră, doamnele veți ajunge la vârsta de 63 de ani. Vedem evoluția până atunci a ridicării nivelului de trai, speranța de viață sănătoasă care este mai mică decât speranța de viață și atunci vom discuta despre o eventuală etapizare.

De creștere vârstei noi PSD ne opunem total și nu vom aproba acest lucru. Da, suntem de acord să încurajăm pe cineva să stea în câmpul muncii și acum dacă cineva își dorea să muncească atât de mult, atât cât sănătatea îi permite, nu o interzice. Suntem într-un joc așa de a schimbat. Dar PSD nu susține majorarea vârstei de pensionare”, a mai spus Marius Budăi.